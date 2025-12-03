ЗАРЕЖДАНЕ...
Президентството: Очевидно е, че този парламент няма политическата воля да чуе гласа на гражданите!
© Булфото
Съобщението е в отговор на отправените въпроси за поканата представител на президентската институция да представи на народните представители мотивите на държавния глава по предложението му за провеждане на национален референдум по време на дебатите в пленарна зала.
"Фокус" припомня, че по-рано днес със 135 гласа "против" депутатите отхвърлиха предложението на президента Румен Радев за провеждане на референдум с въпрос "Съгласни ли сте България да въведе единната европейска валута евро през 2026 г."
Още по темата
/
Министър Митов: Президентът отново превръща темата за еврото в площадка за пореден популистки спектакъл
20.11
Проф. Пламен Киров по казуса с референдума за еврото: Конституционният съд не е бърза помощ за политиците
20.11
Явор Божанков за президента Радев: Какъв русофил трябва да си, колко голям популист, какъв човек, за да направиш това?
19.11
Доц. Христо Орманджиев: Решението на Конституционния съд за искания от президента референдум отваря пътя за парламентарно разглеждане на този въпрос
19.11
Радев за протестите: Управляващите отказаха на хората възможността за референдум и това означава, че сами ще поемат отговорността за инфлацията
25.07
Росен Плевнелиев: Президентът Радев ще иска да вземе властта в периода на нестабилност след приемането на еврото
28.06
Още от категорията
/
Бойко Рашков: Шикалкавенето на Борисов ще намери достоен отговор от всички честни хора в страната
10:41
Председателят на МИР с призив: Нека всички да се събираме всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на Радев!
10:16
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.