Президентската награда "Джон Атанасов" 2025 очаква кандидатури до 10 септември
Автор: Илиана Пенова 09:31Коментари (0)59
©
Наближава крайният срок за участие в инициативата на президента на Република България Награда "Джон Атанасов“ – 2025 година, насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки

Остават 3 седмици до крайния срок – 10 септември 2025 г., за участие в ежегодния конкурс за Наградата "Джон Атанасов“ на президента на Република България. Инициативата носи името на световноизвестния изобретател от български произход Джон Атанасов – създател на първия електронен цифров компютър с регенеративна памет.

Наградата "Джон Атанасов“ е насочена към млади изследователи в областта на компютърните науки, към създатели на общественозначими проекти, както и към студенти и ученици с успешни дебютни разработки.

От 2003 г. – началото на инициативата, Наградата "Джон Атанасов“ се връчва на млади български учени и изследователи в областта на компютърните науки за техните изключителни постижения в световен мащаб.

Сред лауреатите на президентската награда са ръководители на изследователските центрове на водещите в областта на компютърните науки научно-изследователски институти и мултинационални компании в света.

Участниците в конкурса през 2025 г. ще се съревновават за отличия в следните категории:

1. Награда "Джон Атанасов“ на президента на Република България;

2. Две Грамоти "Джон Атанасов – ученици и техните преподаватели“ – първата за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в международните олимпиади по информатика и втората за успехи, постигнати през годината от екип ученик-преподавател в олимпиадите по информационни технологии;

3. Грамота "Джон Атанасов – проект с висок обществен принос“;

4. Грамота "Джон Атанасов – дебютен пробив в областта на компютърните технологии“;

5. Грамота "Джон Атанасов – вдъхновител и създател на таланти".

Носителите на Наградата и Грамотите "Джон Атанасов“ се определят от жури, съставено от водещи български учени и експерти в областта на компютърните науки.






