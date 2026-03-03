ЗАРЕЖДАНЕ...
През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение
©
Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България. В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд.
Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево.
Вятърът ще е слаб от североизток-изток. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните ще са най-ниски в събота - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.
Още от категорията
/
Историкът Мишо Йорданов: Битките при Плевен, Шипка, Шейново, Стара Загора и Пловдив определят изхода на войната
03.03
Евелина Славкова: В тези времена на сътресения националните празници имат своето значение - да си припомним кои сме
02.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.