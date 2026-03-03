През следващите дни през страната ще премине атмосферно смущение, твърдят синоптиците от НИМХ. Според тяхната прогноза през нощта срещу четвъртък облачността ще се увеличи и в четвъртък на места в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, в планините над 1800-1900 м - от сняг.Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 11° и 16°, по-ниски във високите полета в Западна България. В петък предимно значителна ще се задържи облачността над източните райони и там на отделни места ще превали слаб дъжд.Все още ще е сравнително топло, но по-късно през деня вятърът ще се ориентира от север-североизток и с него ще прониква студен въздух. През почивните дни и в началото на следващата седмица ще бъде предимно слънчево.Вятърът ще е слаб от североизток-изток. Температурите ще се понижат, минималните в цялата страна ще са отрицателни, а максималните ще са най-ниски в събота - между 7° и 12°, след това бавно ще се повишават.