През декември се променят датите за изплащане на пенсиите и обезщетенията
Датите за изплащане на пенсиите ще са такива по изключение, тъй като с решение на Министерския съвет от 19 ноември т.г. дните 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени еднократно за неприсъствени, предвид което се съкращава технологичното време за приключване на процедурата по извършване и разчитане на пенсионните плащания преди края на годината.
Заедно с пенсиите за декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени и приетите с постановление на Министерския съвет коледни добавки в размер на 120 лева. Еднократната сума към пенсиите ще получат пенсионерите, на които пенсията или сборът от пенсиите, заедно с добавките и компенсациите към тях за декември 2025 г., е в размер до 638 лв. включително. Право на тази добавка имат около 536 хиляди души.
На 2 декември на всички правоимащи лица ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец ноември.
Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 15 декември (понеделник).
Информацията за всички видове плащания, извършвани от Националния осигурителен институт към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.
С тези последни за годината преводи Националният осигурителен институт символично затваря една глава, в която левът ни служи повече от век като валутата, която съпътстваше трудовия път на поколения българи. От 1 януари 2026 г. страната ни, като пълноценен член на европейското семейство, поема по нов път с въвеждането на еврото. НОИ остава ангажиран да гарантира плавен преход и навременност на всички бъдещи плащания.
