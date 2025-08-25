ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|През август морето е най-опасно - как да се предпазим от инциденти
За какво да внимаваме на плажа и какви рискове крие морето по това време на годината?
Благодарение на усилията на двамата братя Борислав и Виктор Байчеви мъж бива спасен на плажа в Несебър. Двама мъже на средна възраст игнорират техните предупреждения, че морето е опасно и влизат във водата. Течението ги повлича. Единият от тях все пак успява да излезе, но другият продължава да се дави във водата.
"Аз и брат ми взехме макарата. Инструктирахме част от туристите, които идваха да помогнат. И успяхме да го извадим. Винаги покрай Буната има течение".
При мъртвото течение всеки добър плувец е в опасност, предупредиха двете момчета.
"По това време на годината морето е много по-опасно от юни и юли, защото излизат т.нар. североизточни ветрове. Морето стига до 4 - 5 бала вълнение и създават течения, от които туристите много трудно излизат", това каза за обществената телевизия Митко Колев, който е старши спасител в Слънчев бряг.
При попадане в течение най-добре е да бъде сигнализирано на спасителите, допълни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 665
|предишна страница [ 1/111 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: