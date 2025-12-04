От 11.30 часа днес на прехода "Промахон" се пропускат всички видове моторни превозни средства в двете посоки. От 11 ч на граничния преход "Ексохи" гръцките власти са преустановили пропускането на товарни автомобили към Гърция, съобщиха от "Гранична полиция".Временната мярка е с цел да се осигури безопасност на движението във връзка с провеждани протестни действия от страна на гръцките земеделски производители от Северна Гърция.