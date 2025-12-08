ЗАРЕЖДАНЕ...
През 2024 година: Над 624 млн. литра дизел е продаден "на черно"
© Фокус
На практика това означава, че всеки ден 90 цистерни са зареждали колонките нелегално по различни бензиностанции, селскостопански и строителни машини. Основният източник на това гориво е така наречена "малка рафинерия", обясни Тихомир Безлов.
"Има данни за идващо гориво от безмитните бензиностанции на Турция. Със сигурност има гориво и от земеделското субсидиране. Големият източник е една малка българска рафинерия", посочва той, цитиран от NOVA.
"Всеки пети литър дизел е без платени данъци. Това е нещо, което трудно мога да осмисля. Може ли в Сърбия този процент да е 5, а в България – 12 на сто", коментира председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.
Още по темата
/
Петролът поскъпва!
14.10
Енергиен експерт: Цените на горивата у нас зависят и от курса на долара, а той върви надолу, това ще доведе до повтиняване
05.08
Ужас в Румъния, опашки от хора по бензиностанциите - пълнят туби с гориво! Делян Добрев: Празнувайте, че се отървахме от Асен Василев!
02.08
Още от категорията
/
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.