"Превенцията е най-прекият път към здравето": Д-р Чучкова-Миленова избира да остане и лекува в България
Автор: Веселка Иванова 13:37Коментари (0)94
©
В момента в страната върлуват основно вируси. Имаше сериозна вълна в края на септември, но сега нещата се поуспокоиха. Тепърва навлизаме в грипния сезон, като се очаква кулминацията да бъде през януари. Това каза в интервю за предаването "Нюзрум" по Радио "Фокус" д-р Христина Чучкова-Миленова, специализант по обща медицина.

"Пациентите вече знаят как да реагират при първи симптоми"

"В нашия кабинет виждаме най-различни случаи, но най-често се срещат респираторните заболявания – с кашлица и хрема. Радва ме, че повечето пациенти вече са добре информирани и още при първи симптоми предприемат действия, за да избегнат усложнения", обясни д-р Чучкова-Миленова.

Как да различим настинка, грип и COVID?

"При настинката началото е постепенно – леко неразположение, запушен нос, дразнене в гърлото, лека суха кашлица. Продължава между 3 и 7 дни", посочи тя.

"Грипът започва внезапно – с висока температура до 40 градуса, силно главоболие, мускулни болки и изразена отпадналост. Кашлицата е суха и мъчителна, а болките в гърлото и хремата – по-редки. Заболяването може да продължи до две седмици."

"COVID може да започне внезапно или постепенно, но се отличава с по-продължителна температура до 39 градуса, отпадналост, суха кашлица и често – загуба на обоняние. Симптомите могат да се задържат до три седмици, а в някои случаи има пост-COVID синдром с продължителна отпадналост и кашлица."

Кога да потърсим лекарска помощ

"Добре е при първи симптоми да започнем симптоматично лечение у дома, но ако до 2-3 дни няма подобрение, а състоянието се влошава, трябва да се обърнем към личния си лекар", съветва д-р Чучкова-Миленова.

По думите ѝ една от най-честите грешки при самолечение е неправилният избор на медикаменти.

"Все пак има медицински специалисти, които отлично могат да различат симптомите и да назначат правилното лечение", подчерта тя.

Превенция и имунитет

"Всичко започва от храната – повече плодове, зеленчуци и белтъчини. Цинк, селен и пробиотици укрепват имунната система. Витамин D и C са основни съюзници в сезона на вирусите", казва д-р Чучкова-Миленова.

Тя препоръчва още ежедневно движение (около 30 минути), качествен сън, намаляване на стреса, както и спазване на хигиенни мерки – миене на ръце, проветряване на помещенията, избягване на контакт със заразени и носене на маска на закрити обществени места.

Противогрипната ваксина – "щитът" за зимата

"Ваксините са отлично средство за предпазване от сезонния грип и ме радва, че все повече хора се възползват от тях. Най-добрият момент за поставяне е октомври или ноември, преди грипната вълна", посочи специалистът.

"В нашия кабинет вече са ваксинирани над 80% от записалите се по програмата за безплатна противогрипна ваксина над 65 години. Важно е да знаете, че имунитетът се изгражда за около 2-3 седмици след ваксинацията – дотогава трябва да се пазим", добави тя.

Включване на децата в имунизационната програма

"Би било чудесно, ако и децата се включат в безплатната имунизационна програма – те са основните преносители на вирусите. Така бихме намалили заболеваемостта и облекчили епидемиологичната обстановка", коментира д-р Чучкова-Миленова.

Съвети към родителите и възрастните хора

"Детските градини и училищата са ядрото на вирусите. Родителите трябва да правят профилактика с витамини и при първи симптоми да спират детето от училище", подчерта тя.

"Възрастните хора са най-уязвими. В грипния период избягвайте да водите внучетата при тях. Ако вие самите сте неразположени, сложете маска и проветрете стаята преди срещата."

"Избрах да остана и лекувам в България"

По повод Деня на народните будители, д-р Чучкова сподели и личен мотив: "Живях седем години в чужбина и можех да остана там, но мисълта, че българите – включително моето семейство – остават без лекари, ме ужаси. Ако всеки избере лесния път, кой ще остане да лекува нашите баби и дядовци, децата на България?"

"Да, предизвикателствата пред младите лекари са големи, но когато пациентът каже "Докторе, благодаря, че Ви има", всичко придобива друг смисъл."

Финално послание

"Да бъдем по-добри един към друг и да се грижим за себе си. Превенцията е най-прекият път към здравето – всяко заболяване може да бъде спряно, ако се открие навреме. Не се колебайте да потърсите своя лекар – ние сме тук, за да помогнем и да ви насочим в правилната посока", призова д-р Христина Чучкова-Миленова от ефира на Радио "Фокус".






