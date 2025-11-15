ЗАРЕЖДАНЕ...
Преслав Райков: България получи "две глътки въздух", но няма капацитет да управлява "Лукойл". Спецов е политически ход
©
По думите му България не е успяла да се подготви за подобен сценарий през последните две години.
"Ако вчера не бяхме видели изключението от американските и британските санкции, след десетина дни щяхме да попаднем в много тежка ситуация – без ясна концепция от страна на държавата и с някои, според мен, напълно безумни назначения на особени управители“, заяви Райков.
Той определи назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл“ като решение, което няма общо с ефективното управление на актива:
"Назначаването на Румен Спецов е тотално некорелирано с желанието да управляваме този актив ефективно и дългосрочно. По-скоро корелира с желанието той да бъде присвоен от една или друга част на българското политико-икономическо общество.“
Според него шефът на НАП няма необходимата компетентност за този пост.
"Това беше абсолютно и само политически ход. В последния момент държавата започна да прави нелогични неща, в които прозират други интереси, вредни за обществото, защото "Лукойл“ е актив от световна класа в труден за управление сегмент“, подчерта той.
Райков предупреди, че България няма капацитет сама да управлява подобно предприятие ефективно:
"Не мисля, че имаме компания, която може да поеме управлението на този актив дългосрочно. Това беше пълен провал, в който прозират желанията на определени групи да присвоят актива. Видели сме многократно как предприятия, взети под държавна опека, се разпадат, губят конкурентност и изчезват.“
Затова той настоява за стратегическо решение на международно ниво:
"Дългосрочният план трябва да е активът да попадне при доказан международен оператор с опит, финансов капацитет и ключово регионално значение.“
Финансовият анализатор подчерта и критичното значение на рафинерията за българската икономика:
"Това е най-голямото индустриално предприятие у нас. Директно и косвено заетите са огромен дял от работещите в икономиката, а приносът към бюджета е в голям процент. Без него, и без това изтъненият бюджет, който държавата си чуди как за закърпи, ще бъде много трудно.“
Според Райков бъдещето на рафинерията трябва да включва партньорство с международен оператор и ясна дългосрочна визия, която да гарантира предвидимост и стабилност.
Още по темата
/
Президентът Румен Радев е категоричен: Назначаването на особен управител на "Лукойл" е незаконно
12:57
Росен Желязков след получената дерогация: Предстоят много предизвикателни дни, седмици и месеци пред рафинерията
11:17
Надежда Йорданова: Фигурата на Румен Спецов създава впечатление за сламен човек без опит, назначен начело на бургаската рафинерия
11:17
Мартин Димитров, ПП-ДБ: Още от 2023 г. законодателството предвижда особен управител на "Лукойл", имаше време да бъде поискано съдействие от Европейската комисия
10:16
Премиерът: Ще изслушаме докладите на компетентните министри и ще направим предложение за назначаване на особен управител на "Лукойл"
14.11
Още от категорията
/
Нинова за липсата на коледни добавки за пенсионерите: За бонусите ви от стотици хиляди има ресурси, а за възрастните хора – няма
11:36
Въпреки глада от специалисти по здравни грижи, от 2026 г. отпадат 5 специалности от професионалното средно образование
14.11
Министерството на финансите събра в тематични брошури за еврото всичко, което интересува гражданите и бизнеса – ето къде да ги откриете
14.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.