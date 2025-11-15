Изключенията за България от санкциите срещу "Лукойл“ ни дават глътка въздух – дори бих казал две глътки. Въпросът е държавата да използва този период, за да се фокусира върху дългосрочното бъдеще на рафинерията и на най-голямото индустриално предприятие у нас. Това коментира за предаванетопо“ икономистът и финансов анализатор Преслав Райков.По думите му България не е успяла да се подготви за подобен сценарий през последните две години."Ако вчера не бяхме видели изключението от американските и британските санкции, след десетина дни щяхме да попаднем в много тежка ситуация – без ясна концепция от страна на държавата и с някои, според мен, напълно безумни назначения на особени управители“, заяви Райков.Той определи назначаването на Румен Спецов за особен управител на "Лукойл“ като решение, което няма общо с ефективното управление на актива:"Назначаването на Румен Спецов е тотално некорелирано с желанието да управляваме този актив ефективно и дългосрочно. По-скоро корелира с желанието той да бъде присвоен от една или друга част на българското политико-икономическо общество.“Според него шефът на НАП няма необходимата компетентност за този пост."Това беше абсолютно и само политически ход. В последния момент държавата започна да прави нелогични неща, в които прозират други интереси, вредни за обществото, защото "Лукойл“ е актив от световна класа в труден за управление сегмент“, подчерта той.Райков предупреди, че България няма капацитет сама да управлява подобно предприятие ефективно:"Не мисля, че имаме компания, която може да поеме управлението на този актив дългосрочно. Това беше пълен провал, в който прозират желанията на определени групи да присвоят актива. Видели сме многократно как предприятия, взети под държавна опека, се разпадат, губят конкурентност и изчезват.“Затова той настоява за стратегическо решение на международно ниво:"Дългосрочният план трябва да е активът да попадне при доказан международен оператор с опит, финансов капацитет и ключово регионално значение.“Финансовият анализатор подчерта и критичното значение на рафинерията за българската икономика:"Това е най-голямото индустриално предприятие у нас. Директно и косвено заетите са огромен дял от работещите в икономиката, а приносът към бюджета е в голям процент. Без него, и без това изтъненият бюджет, който държавата си чуди как за закърпи, ще бъде много трудно.“Според Райков бъдещето на рафинерията трябва да включва партньорство с международен оператор и ясна дългосрочна визия, която да гарантира предвидимост и стабилност.