Препоръка: 60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!

60 работни дни остават до еврото в България, започвайте да внасяте парите си в банката!
По думите му подготовката на платежните системи е напреднала, а банковата система е подготвена за преминаване към единната европейска валута. Усилията на регулаторите са много важни, за да могат всички граждани да са сигурни в процеса на преминаване към еврото.
"Да не изчакваме до последния момент и максимално наличностите в обращение, които имаме в български лева, било то хартия, монети, от рано да започнем да ги внасяме по банковите си сметки. Превалутирането чрез банковата сметка ще бъде най-удобният начин за всеки един да не се реди на опашки. Има населени места в България, които са много малки, в които няма банкови клонове, където вече "Български пощи" ще поемат част от товара и те ще обезпечат едно спокойствие и сигурност за житеите на тези малки населени места, котио ще могат да обменят, както през банките без комисионна през първите 6 месеца", коментира Лингорски.
преди 58 мин.
Снежната покривка на хижа "Безбог" достигна 5 см
12:43 / 02.10.2025
Брутален акт: Съсякоха 100 ореха в Мурсалево
11:18 / 02.10.2025
Кюстендил и Босилеград с общ проект за по-добри услуги
09:09 / 02.10.2025
