Ръст на болните от грип. Личните лекари отчитат повишаване на заболелите пациенти и се сблъскват с първите случаи на усложнения.

Пикът се очаква в края на януари, като към момента няма необходимост за обявяване на епидемия, но здравните власти събират ежедневно информацията за броя на болните. 

Специалистите изрично предупреждават те да не прибягват до самолечение. 

"Най-доброто, с което можем да се защитим, е първо носенето на маска на публични места. Второ - хигиената на ръцете. В никакъв случай с мръсни ръце да не пипаме лицето, устата и очите. При неразположение да си останем вкъщи, за да не заразяваме други хора, а и да се възстановим по-бързо", каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова пред BG on Air.