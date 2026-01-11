ЗАРЕЖДАНЕ...
Препоръчаха: Носете маски на публични места!
© BgonAir
Пикът се очаква в края на януари, като към момента няма необходимост за обявяване на епидемия, но здравните власти събират ежедневно информацията за броя на болните.
Специалистите изрично предупреждават те да не прибягват до самолечение.
"Най-доброто, с което можем да се защитим, е първо носенето на маска на публични места. Второ - хигиената на ръцете. В никакъв случай с мръсни ръце да не пипаме лицето, устата и очите. При неразположение да си останем вкъщи, за да не заразяваме други хора, а и да се възстановим по-бързо", каза директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. д-р Ива Христова пред BG on Air.
Още по темата
/
Лекар: Имуностимулантите увеличават риска от грип, ако имате температура до 38 градуса - не бързайте да я сваляте
07.01
Проф. Христова: Четири области са в пика на грипа. Едни ще излизат, други ще влизат в тази статистика
06.01
Още от категорията
/
Ние, потребителите: Ако върнатото ресто не е точно, клиентът трябва да настоява на място да бъде коригирано
10:17
Баба Бориска за първата пенсия в евро: Вземах хубавите пари, гледайте колко са хубави само – зелени, червени
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.