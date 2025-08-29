Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът за заявения вот на недоверие: Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи 
Автор: Десислава Томева 22:37Коментари (0)62
©
"Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и мисля, че се справяме достатъчно добре с всички предизвикателства, които стоят пред нас. Това заяви министър-председателят Росен Желязков пред журналисти, попитан за очакванията му относно новия политически сезон. Премиерът отбеляза, че Министерският съвет не е спирал работа през летните месеци за разлика от парламента. Очаквам интересен политически сезон, политическото напрежение ще набере своята инерция, добави Желязков и изрази очакване политическите заявки да намерят и своята съдържателна част, а да не останат само политическо говорене, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

В отговор на журналистически въпрос относно намеренията за вот на недоверие министър-председателят беше категоричен, че правителството е готово да даде своите контрааргументи. Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите и отвъд желанието на част от парламентарно представени, извън парламентарно представени и все още несъздадени политически формации да свалят правителството, но това е част от нормалния политически процес, отбеляза Желязков. Премиерът специално акцентира върху подкрепата на мнозинството в парламента за правителството.

По повод предстоящата визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България министър-председателят Росен Желязков заяви, че двамата ще посетят площадката, където се предвижда да бъдат изградени двата завода в партньорство с германския концерн "Райнметал“. Това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години - да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като "Райнметал“ и разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност, отбеляза Желязков.

На въпрос относно назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР министър-председателят изрази надежда, че наличието на титуляр на поста ще внесе успокоение в системата. Премиерът Росен Желязков посочи също така, че правителството очаква президентът да се произнесе и по отношение на председателя на ДАНС. Нашите отношения са базирани изцяло на Конституцията и законите на страната, така че очаквам от президента да се произнесе по съгласуването, отбеляза Желязков.

Още по темата: общо новини по темата: 1014
29.08.2025 »
29.08.2025 »
29.08.2025 »
28.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
предишна страница [ 1/169 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
Опасен инцидент на детска площадка в Рила
10:05 / 27.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
Детската театрална школа към ДТ "Никола Вапцаров" - Благоевград открива учебната 2025/2026 година
12:27 / 27.08.2025
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
За пръв път! Откриха бронзова лампа в Хераклея Синтика
15:03 / 27.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
Обезщетенията при пенсиониране – всеки има право, но размерът на сумата е различен
07:58 / 27.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2025
Кабинетът "Желязков"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Национален отбор на България по волейбол
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: