|Премиерът за заявения вот на недоверие: Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи
В отговор на журналистически въпрос относно намеренията за вот на недоверие министър-председателят беше категоричен, че правителството е готово да даде своите контрааргументи. Ние считаме, че няма нито причина, нито сериозни аргументи отвъд чисто политическите и отвъд желанието на част от парламентарно представени, извън парламентарно представени и все още несъздадени политически формации да свалят правителството, но това е част от нормалния политически процес, отбеляза Желязков. Премиерът специално акцентира върху подкрепата на мнозинството в парламента за правителството.
По повод предстоящата визита на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в България министър-председателят Росен Желязков заяви, че двамата ще посетят площадката, където се предвижда да бъдат изградени двата завода в партньорство с германския концерн "Райнметал“. Това е посоката, която не само за Европа, но и за България се очертава през следващите години - да изграждаме нашия отбранителен капацитет чрез индустриално развитие, технологично обновление и ноу хау в партньорство с водещи компании като "Райнметал“ и разбира се, нашият принос към общата европейска отбранителна способност, отбеляза Желязков.
На въпрос относно назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР министър-председателят изрази надежда, че наличието на титуляр на поста ще внесе успокоение в системата. Премиерът Росен Желязков посочи също така, че правителството очаква президентът да се произнесе и по отношение на председателя на ДАНС. Нашите отношения са базирани изцяло на Конституцията и законите на страната, така че очаквам от президента да се произнесе по съгласуването, отбеляза Желязков.
