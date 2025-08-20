Новини
Премиерът за трагедията в Несебър: Трябва да има държавна регулация за такива атракциони, не можем да стоим безучастни
Автор: Самуил Иванов 11:06
© Булфото
Изключителна човешка трагедия, която ни кара да не стоим нито безучастни, нито равнодушни по темата с това какви биха могли да бъдат ангажиментите на публичните власти по регулирането на тези процеси. Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на правителственото заседание, който коментира трагедията със загиналото дете в Несебър. 

"Има човешка дейност, която не може да бъде изцяло покрита от регулаторни режими. Това е и ресурсово, и обществено неприемливо, защото, когато се борим за намаляване на административната регулация, трябва да си даваме сметка кои са онези обществени отношения, в които интервенцията на държавата е необходима. 

Инцидент като този показват , че дори за дейности, които изискват по-висока степен на самоконтрол, отговорност и дължима грижа от оператори, които предлагат такива атракциони, от една страна. И от друга страна - извършването на дейности, които са високо рискови и се предлагат на пазарен принцип, трябва държавата да предприеме необходимите действия по начална превенция по отношение на безопасността и намаляване на риска, както и последващ контрол", заяви Желязков. 

По думите му този въпрос засяга не само атракционните във въздуха, но и тези по земя и вода. 

"Възложил съм на съответните министри и агенции да направят необходимите предложения за новата нормативна регулация на тези дейности. В случая такива инциденти показват, че там е мястото на държавата - да има регулация", заяви той.

