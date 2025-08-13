Премиерът приветства най-младите доброволци от пожарите край Сунгурларе: Нека това е заразителният пример

© Това са момчетата, които в тези трудни дни, със своя тих и скромен пример в Сунгурларе, се притекоха на помощ по свой начин, но той стана толкова видим за всички и даде такъв кураж на огнеборците, на горските, на доброволците, че нямаше вариант да не ги поканя тук.



Това заяви министър-председателят Росен Желязков в началото на заседанието на Министерския съвет. Той приветства най-младите доброволци, които помагаха на огнеборците в борбата им с огнената стихия в Сунгурларе.



"Направих това, за да изразим своята благодарност. Не само на тях - те са посланици на всички онези, които в тези усилни времена показват човешки добродетел, показват онзи скромен, тих героизъм, но същевременно онова, което ни кара да се чувстваме обединени като хора и българи. Да бъдем насочени един към друг, с онази човечност и емпатия, която липсва толкова в днешно време", заяви Росен Желязков.



Министрите от кабинета аплодираха смелите момчета, помагали на огнеборците.



Росен Желязков каза още: "Техният пример става достояние и нека това е заразителния пример за тези млади момчета, тези български мъже, защото ние вече не трябва да мислим за тях като нашето бъдеще, а ангажимент към нашето настояще".