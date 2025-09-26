ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът пред американския бизнес: България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в близки региони
Премиерът Желязков запозна представителите на американския бизнес с предимствата на България като инвестиционна дестинация. Наред с членството ни в ЕС и НАТО, министър-председателят изтъкна присъединяването ни към Шенгенското пространство и към еврозоната като гаранция за стабилност и предвидимост. Разположена на пресечната точка на Европа, Азия и Близкия изток, България предлага достъп до над 500 милиона потребители от ЕС и 1,3 милиарда клиенти в региони в непосредствена близост. С пет паневропейски транспортни коридора, четири международни летища, черноморски пристанища и терминали по река Дунав, страната ни предлага бърза и ефикасна свързаност за търговия, вериги за доставки и цифрова инфраструктура, добави Желязков.
Министър-председателят Росен Желязков определи данъчната система на България като една от най-атрактивните в Европа - с 10% плосък корпоративен данък и 10% плосък данък върху доходите на физическите лица. Премиерът изтъкна и развитието на национална мрежа от индустриални зони. По думите му ключови сектори със силен инвестиционен потенциал са автомобилостроенето и електрическата мобилност, електрониката и мехатрониката, фармацевтиката,
възобновяемата енергия, информационните и комуникационните технологии и интелигентното производство.
Министър-председателят Росен Желязков акцентира върху ангажимента на правителството да повиши иновационните резултати на България и да увеличи потенциала на икономиката, основана на знанието, като даде приоритет на интелигентното производство, дигитализацията и научноизследователската и развойна дейност във високотехнологичните сектори.
Премиерът специално открои иновационния потенциал на страната ни в лицето на института INSAIT, изграден с ключовата роля на два от водещите университета в света - Федералния технологичен институт в Цюрих и Политехническия университет в Лозана, както и Софийския университет и в партньорство със световни лидери като Google, Amazon Web Services и DeepMind. В допълнение Желязков изтъкна и суперкомпютъра Discoverer, разположен в София Тех Парк и класиран сред най-производителните изчислителни системи в Централна и Източна Европа. България също така подкрепя развитието на национална инфраструктура за изкуствен интелект, включително собствения си голям езиков модел (BgGPT) и предстоящата фабрика за изкуствен интелект BRAIN++. И двете са част от по-широка правителствена стратегия за засилване на цифровия суверенитет и подкрепа на иновациите от следващо поколение.
