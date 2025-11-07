Премиерът от Сливница: Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си 

© "Инвестирането в сигурност, в отбрана и в модерни технологии би било самоцелно, ако няма вдъхновение и посвещение на военната професия. Затова задачата на всяко държавно ръководство и управление е да изгражда авторитета на българския воин, атрактивността на военната професия. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на тържественото честване на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война в Сливница.



"Най-важната цел е отбраната на Отечеството, по примера на нашите предшественици, които отдадоха живота си за това България да е съединена, горда и независима“. Премиерът посочи още важността на българската армия в настоящите трудни и турболентни времена.



В словото си Желязков изтъкна героичния подвиг на предците ни от преди близо век и половина и славните битки при Сливница и Гургулят.



"Победата става символ на героизма на Българската армия, на отдадеността и вдъхновението на българските воини, отбеляза още министър-председателят. Премиерът припомни също творбата на патриарха на българската литература Иван Вазов "Новото гробище над Сливница“, което прославя загиналите в борбата воини и показва преклонението на народа ни към техния подвиг.



Кулминация в честването на 140-ата годишнина от Сръбско-българската война днес, 7 ноември, беше тържествената проверка (заря), която се проведе пред монумента "Героите на Сливница“ на площад "Съединение“ в град Сливница.