|Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище на ООН в Ню Йорк
Срещата на високо равнище в САЩ се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.
Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества. В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето. Страната ни разглежда инициативата "ООН-80“ като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г. Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен.
