Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Премиерът Желязков участва в Срещата на високо равнище на ООН в Ню Йорк
Автор: Лора Димитрова 17:07Коментари (0)68
©
виж галерията
Министър-председателят Росен Желязков участва в Срещата на високо равнище на Общото събрание по случай 80-ата годишнина от подписването на Устава на ООН. Форумът се провежда в рамките на Общия дебат на сесията на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. Събитието събира държавни и правителствени ръководители, министри и представители на държавите членки, които потвърждават ангажимента си към принципите на основополагащия документ на организацията.

Срещата на високо равнище в САЩ се провежда в критичен момент за международната общност, изправена пред множество глобални предизвикателства. Темата на тазгодишната сесия – "По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ – акцентира върху необходимостта от засилване на мултилатерализма чрез дипломация, диалог и партньорства. Събитието в Ню Йорк е символ на единството и стремежа към по-справедлив, устойчив и мирен свят, като участниците в него подчертават значението на ООН в изграждането на глобално сътрудничество.

Тази година България отбелязва 70 години като всеотдаен член на ООН, активно насърчаващ основните ценности на организацията. Страната ни остава застъпник за мир, основан на принципите на суверенитета, правата на човека и върховенството на закона. България счита, че гласовете на младите хора оформят нашето колективно бъдеще, затова тяхното участие е жизненоважно за изграждането на приобщаващи и устойчиви общества. В този контекст България силно подкрепя Програмата на ООН за младежта и остава ангажирана с действията на младите хора чрез инициативи като Пакта за бъдещето. Страната ни разглежда инициативата "ООН-80“ като навременна възможност за съживяване на Организацията, повишаване на нейната отчетност и ефективност в напредъка по Програмата до 2030 г. Нейният успех ще потвърди колективния ни ангажимент към предвидим и основан на правила многостранен ред – такъв, в който никой не е изоставен.

Още по темата: общо новини по темата: 1097
21.09.2025 Съпругата на Желязков участвала в строеж на луксозен хотел: Теглила е кредит от 11 милиона!
21.09.2025 Премиерът и петима министри заминават за САЩ
20.09.2025 Георги Първанов: Очевидно е, че президентът има нагласа да създаде свой политически проект
20.09.2025 Бивш депутат: Тези хора ли ще управляват България и ще са лицето на държавата в Европа?
20.09.2025 Димитър Гърдев: Цел на Бългалия е да се преборим максимално за всички пари, защото такива повече няма да видим
20.09.2025 Манол Пейков: Не сме очаквали вотът на недоверие да мине
предишна страница [ 1/183 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
Първият български AI инфлуенсър Ахинора беше сред над 30 000 души на концерта на Енрике Иглесиас
12:16 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:00 / 21.09.2025
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
Нова схема за измама: ГДБОП напомня, че пари се получават по IBAN, не по номер на банкова карта
15:14 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
Задава се адска магнитна буря, която ще ни съсипе здравето и ще спре интернета
14:26 / 20.09.2025
Актуални теми
Отбелязване на Деня на Независимостта
Кабинетът "Желязков"
Конфликт Израел-Газа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Арестуваха кмета на Варна
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: