Премиерът Росен Желязков, заедно с областния управител и служители на дирекция "Напоителни системи", посети района на Симитли, където метеорологичната обстановка е усложнена.

Министър-председателят поиска да се увери, че BG ALERT работи и ще може да даде сигнализация на жителите при влошаване на бедственото положение. Освен това той разпореди денонощно наблюдение, прецизни прогнози и пълна готовност на местно ниво и всички компетентни институции за наблюдение на нивото на река Струма и водоемите по цялото течение от язовир Студена.

"След проливните дъждове във вчерашния ден беше силно компрометирана дигата на река Градевска и благодарение на бързата реакция на институциите, успяхме бързо да започнем възстановителни дейности", заяви областният управител на Благоевград Георги Динев.

"Наводнихме се през 2011 г. - голямо наводнение. Имаше метър и половина вода в къщите, приземните етажи. Почти до входа на къщата хората бяха във вода. Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ в два и половина часа излизах да видя как е реката да видя дали се е покачило нивото за евентуална евакуация. Почти се бяхме евакуирали", разказа жител от региона, чийто дом е в непосредствена близост до реката.

"В следствие на обилните валежи се покачи рязко нивото на река Градевска във вчерашния ден. С цел недопускане на аварийни ситуации предприехме спешно неотложно спасителни мерки, тъй като бяха застрашени наистина от скъсване тук дигата, а другите диги не бяха оправени и трябваше да бъдат спешно аварийно възстановени. С цел недопускане заливане на къщи и застрашаване живота на населението предприехме тези спешни действия за възстановяване и укрепване на дигата", заяви Снежина Динева от дирекция "Напоителни системи".

Областният управител потвърди, че са в контакт с РИОСВ и се наблюдава нивото на язовир Студена.

"1 млн. кубика може да поеме още Студена. Има предвиждане с 0,8 кубика да започне изпускане", каза Динева, като допълни, че остават 40 см до евентуално преливане на реката.