Росен Желязков, заедно с областния управител и служители на дирекция "Напоителни системи", посети района на Симитли, където метеорологичната обстановка е усложнена.
Министър-председателят поиска да се увери, че BG ALERT работи и ще може да даде сигнализация на жителите при влошаване на бедственото положение. Освен това той разпореди денонощно наблюдение, прецизни прогнози и пълна готовност на местно ниво и всички компетентни институции за наблюдение на нивото на река Струма и водоемите по цялото течение от язовир Студена.
"След проливните дъждове във вчерашния ден беше силно компрометирана дигата на река Градевска и благодарение на бързата реакция на институциите, успяхме бързо да започнем възстановителни дейности", заяви областният управител на Благоевград Георги Динев.
"Наводнихме се през 2011 г. - голямо наводнение. Имаше метър и половина вода в къщите, приземните етажи. Почти до входа на къщата хората бяха във вода. Оттогава не сме спокойни. Даже тази нощ в два и половина часа излизах да видя как е реката да видя дали се е покачило нивото за евентуална евакуация. Почти се бяхме евакуирали", разказа жител от региона, чийто дом е в непосредствена близост до реката.
"В следствие на обилните валежи се покачи рязко нивото на река Градевска във вчерашния ден. С цел недопускане на аварийни ситуации предприехме спешно неотложно спасителни мерки, тъй като бяха застрашени наистина от скъсване тук дигата, а другите диги не бяха оправени и трябваше да бъдат спешно аварийно възстановени. С цел недопускане заливане на къщи и застрашаване живота на населението предприехме тези спешни действия за възстановяване и укрепване на дигата", заяви Снежина Динева от дирекция "Напоителни системи".
Областният управител потвърди, че са в контакт с РИОСВ и се наблюдава нивото на язовир Студена.
"1 млн. кубика може да поеме още Студена. Има предвиждане с 0,8 кубика да започне изпускане", каза Динева, като допълни, че остават 40 см до евентуално преливане на реката.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.