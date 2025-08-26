ЗАРЕЖДАНЕ...
|Премиерът Желязков разкри името на бъдещия главен секретар на МВР
По думите му целта на това съгласуване е да се синхронизират вижданията на държавния глава и правителството по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците.
"Президентът съгласува тези имена и утре с Решение на Министерски съвет ще му ги предложим. Същото е с главния секретар на МВР - утре с Решение на Министерски съвет във връзка с полученото съгласуване от президента ще предложим Мирослав Рашков, който изпълнява в момента функциите за постоянен главен секретар", заяви Желязков.
Той допълни, че решението им се базира на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР.
Желязков уточни, че все още няма съгласувателно решение на президента за шеф на ДАНС.
Имената на предложенията за посланици ще станат ясни утре.
