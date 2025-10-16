Новини
Премиерът Желязков обяви изграждането на 2200 STEM центъра в страната на стойност над половин милиард лева
Автор: Елена Николова 13:44
©
Над 2200 STEM центъра се изграждат в момента в страната, а инвестираните средства ще надхвърлят половин милиард лева. Това е огромен ресурс, който ще даде нов тласък на българското образование. Това заяви министър-председателят Росен Желязков при откриването на два новоизградени STEM центъра в Перник. Премиерът посети Основно училище "Св. Иван Рилски“, както и Природоматематическата гимназия "Христо Смирненски“.

Премиерът акцентира върху предизвикателствата пред образователната система и подчерта нуждата от модерна инфраструктура, която да поддържа интереса на учениците към знанието, особено в областите на природните науки, математиката, роботиката и технологиите, съобщиха от правителствената прессслужба. 

"STEM кабинетите са изключително важна предпоставка за насочване на младите хора към функционални знания и подготовка за свят на бързо променящи се технологии,“ допълни Желязков и подчерта, че усилията на държавата за обновяване на образователната инфраструктура ще продължат.

По време на визитата си премиерът изтъкна значението на образованието като основна градивна сила на нацията и определи училищния празник като повод за гордост, равносметка и вдъхновение за бъдещето. 

"За всяка нация има два големи въпроса – бъдещето ѝ, свързано с демографията, и изграждането ѝ чрез образование. А когато образованието е поднесено с умение и любов, то възпитава добродетели, нравственост и активни граждани,“ отбеляза Росен Желязков.

"Знанието е инвестиция, която никой не може да ви отнеме. То е изцяло ваше. Знанията отварят вратата към още по-широки хоризонти“. С тези думи министър-председателят се обърна към учениците  и ги насърчи да бъдат активни и да вярват във възможностите си.

"Очаквам STEM центърът да се превърне в истински източник на вдъхновение и иновации за нашите ученици“, заяви от своя страна директорът на ОУ "Св. Иван Рилски“ Цветана Пиралкова. Тя допълни, че учениците ще имат възможността да развиват знанията и уменията си в науката, технологиите, инженерството и математиката. "Центърът ще бъде място, където любопитството среща практиката, а идеите се превръщат в реални проекти“, каза още Цветана Пиралкова.

"Този проект е резултат от екипната работа на учителите, учениците, родителите и всички институции, които ни подкрепиха“, заяви директорът на ПМГ "Христо Смирненски“ Емилия Грозданова. Тя благодари на всички за съдействието при реализирането на проекта. "Вярвам, че новият училищен център ще бъде място на креативност, вдъхновение и нови идеи“, добави Грозданова.

"Образователната база в Перник, става такава, каквато всички ние желаем“, заяви кметът на Перник Станислав Владимиров. Той допълни, че инвестициите в образователната инфраструктура са инвестиции в бъдещето на децата и на града. "Двете училища са дали много не само на Перник, но и на България, а учителите правят тези успехи възможни“, завърши Владимиров.

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
