|Премиерът Желязков: Целта е до следващото лято в Плевен да няма режим на водата
"Не е време да говорим за минали грешки, а да действаме решително и без отлагане“, категоричен бе министър-председателят. Желязков посочи, че въпросът е комплексен и изисква политическа воля както на централната власт, така и на местната администрация. Правителството вече има създадена организация и набелязани мерки. Министър-председателят акцентира върху необходимостта от поемане на политическия риск от страна на общината при изпълнението на ремонтните дейности, въпреки неизбежните временни неудобства за гражданите. "Ако общината няма политическия потенциал и волята да го направи, да каже. Ако не може, ще го направи ВиК, ако и ВиК не може - ще търсим извънредни мерки, но няма как да оставим въпросът нерешен“, подчерта още премиерът.
Премиерът Росен Желязков подчерта, че въпреки усилията за подобряване на водоснабдяването и намирането на нови водоизточници, проблемът с безводието няма да се реши без сериозен ремонт на ВиК мрежата в Плевен, по която загубите на вода надхвърлят 70%. Министър-председателят отбеляза, че досега само 1 милиона лева от общо 50 милиона лева от общинската програма за Плевен са били насочени за водоснабдяване. В тази връзка Росен Желязков бе категоричен, че програмата ще бъде преразгледана и цялата сума ще бъде използвана за ВиК проекти.
Министър-председателят разпореди на вицепремиера Атанас Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, да действа своевременно и ежеседмично да отчита изпълнението на предприетите действия. Росен Желязков поиска приоритетно да се следи спазването на утвърдените срокове и ефективното усвояване на финансовите ресурси, осигурени за решаване на кризата.
"Хората заслужават сигурност и качество на водоснабдяването“, посочи още премиерът.
Министър-председателят е възложил на "Напоителни системи“ анализ за алтернативни решения за Плевен, които могат да бъдат включени в краткосрочните мерки, с цел максимално ефективно управление на водните ресурси.
