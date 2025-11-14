Росен Желязков в началото на свиканото от него заседание на Съвета по сигурността.
"Тема на днешното заседание е изборът на особен управител на "Лукойл". Ще бъдат изслушани доклади на компетентните министри и ще бъде направено предложение до Министерския съвет за назначаването на особен управител на дружествата", обясни той.
