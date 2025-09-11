ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Премиерът Росен Желязков: Системите в страната са подготвени за въвеждане на еврото
В новата геополитическа среда трябва да се намерят правилни политически решения, които не са реактивни само на проблемите, които ни съпътстват в днешния ден, а трябва да се гледа доста по-напред, отбеляза министър-председателят Росен Желязков. Премиерът посочи, че членство на България в еврозоната ще допринесе за икономическото развитие на страната ни и за благоденствието на българските граждани. Желязков отбеляза, че членството ни в еврозоната е и последната стъпка към пълноценната европейска интеграция в структурите и системите на Европейския съюз. Ние няма да приемем чужда валута, приемаме нашата европейска валута, която ще позволи на България да е по-пълноценна като участник в единния европейски пазар, заяви премиерът Желязков.
Сред ползите, които министър-председателят открои от въвеждането на еврото, са стабилност и предвидимост. Единната валута намалява валутните рискове. Наред с това са и по-ниските транзакционни разходи - това ще го усети всеки, който активно търгува и активно участва в стопанския оборот. Икономическата интеграция също по никакъв начин не трябва да остава по-назад като аргумент. Тя насърчава интеграцията между страните членки и в голяма степен намалява различията. Еврозоната много по-добре защитава от предизвикателства страните членки. Предимство е и финансовата дисциплина. Не на последно място - членството в еврозоната е важен атестат за инвестиционната привлекателност на страната.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1498
|предишна страница [ 1/250 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Поредица от инциденти и проверки в Благоевградска област
13:18 / 09.09.2025
На 9 септември село край Невестино събира вяра и радост
10:17 / 09.09.2025
Въженият парк "Бачиново" в Благоевград въвежда ново работно време
14:04 / 09.09.2025
Задава се мега събитието Пирин Ултра 2025 година
14:56 / 09.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: