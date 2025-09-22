ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Премиерът: Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове
Премиерът Желязков подчерта значението на стратегическите отношения с Юта и изрази готовност за задълбочаване на сътрудничеството в търговията, инвестициите и иновациите. "С огромно уважение се отнасяме към доверието, което имате към България и за това, че осигурявате работни места. Отворени сме за инвестиции в сферата на изкуствения интелект и производството на дронове“, заяви премиерът.
България проявява специален интерес към партньорства в областта на изкуствения интелект и дрон технологиите, като насърчава посещения на американски търговски мисии и очаква организиране на мисия от щата Юта през 2026 г., съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.
Сенатор Дж. Стюарт Адамс подчерта значението на устойчивото икономическо партньорство между България и Юта. "Всички предизвикателства – включително в ключови сектори като енергетиката, изкуствения интелект и други стратегически области, които носят приходи и създават работни места – са сред нашите приоритети и възможности за съвместно устойчиво развитие“, заяви той. Сенаторът допълни, че щатът Юта е пример за иновации, предприемачество и стабилен икономически растеж. "Силните ни сектори – като технологии, енергетика, образование и устойчива индустрия – съвпадат с приоритетите на България. Вярваме, че сътрудничеството между България и Юта може да донесе реални ползи и за двете страни – чрез обмен на експертиза, инвестиции и съвместни проекти в ключови области“, каза още сенатор Адамс.
Особен фокус по време на срещата бе поставен върху дейността на doTERRA International – един от най-големите американски инвеститори в България. Компанията е вложила 15 млн. щ.д. в Добрич, създавайки 150 работни места, а чрез фондацията Healing Hands подпомага българските младежи чрез образователни и професионални инициативи. Премиерът Желязков благодари на Кърк Джоуърс, изпълнителен директор на doTERRA и почетен консул на България в Юта, за приноса му към развитието на приятелските и икономическите отношения между двете страни.
Срещата потвърди ангажимента на България да развива устойчиво икономическите връзки със САЩ и да разширява партньорството в стратегически сектори като технологии, иновации и инвестиции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1099
|предишна страница [ 1/184 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Километрична тапа на магистрала "Струма" заради тежката катастрофа
12:39 / 20.09.2025
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Кюстендил стана сцена на балканското сътрудничество
13:59 / 20.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: