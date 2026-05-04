Днес сме тук, за да представим още едно доказателство, че служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме за България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по Плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишният парламент и правителство не се опитваха да догонят. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на извънреден брифинг в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.
"Пред нас имаше две задачи - първата беше да поискаме четвъртото плащане по ПВУ, а втората – да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане . Това са пари, които бяха блокирани от политическата неохота на предишните управляващи да се борят с корупцията. Ние направихме и двете", каза той.
"Не прежалихме 400 милиона евро по ПВУ, които бяха отписани от предишната власт. Днес е 4 май и можехме да получим окончателно "не" от ЕК за тях, защото нямаме независимо разследване на корупцията и главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори Мария Недина и екипът ѝ успяха да променят срока, който изтича днес. Така кабинетът се пребори и времето не беше изгубено, а върнато. Какво ще се случи с него - ще реши новото правителство. Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача - нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима и истинска борба с корупцията в България и независимо разследване на главния прокурор", каза Гюров.
Премиерът заяви, че кабинетът оставя около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Той обяви още, че ЕК е дала отсрочка за реформите, свързани с антикорупцията и разследването на главния прокурор.
От своя страна вицепремиерът по европейските средства Мария Недина заяви:
"Успяхме да постигнем предоговоряне на две много ключови реформи - реформата за Антикорупционната комисия и реформата за разследване на главния прокурор. С договорените изменения по ПВУ изместваме крайния срок за реформата за Антикорупционната комисия, който щеше да изтече днес. Новите срокове, поне засега, спасяват 401 млн. евро, като се дава един по-дълъг срок на новото правителство и един по-широк хоризонт, така че те да могат да бъдат гласувани в НС. Благодарим на ЕК за разбирането на това, че ние наистина сме в една трудна ситуация. Напрактика договаряме преместването за реформата за Антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето. А реформата, която касае реформата на главния прокурор от трето плащане се премества в пето плащане, тоест 31 август. Получихме позитивно становище от ЕК относно преместването на тези два срока."
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.