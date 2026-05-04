Днес сме тук, за да представим още едно доказателство, че служебното правителство оставя държавата в много по-добро състояние от това, което завари. Спечелихме за България два много важни ресурса - време и пари. Когато поехме управлението в края на февруари, обратното броене по Плана за възстановяване и устойчивост течеше със скорост, която предишният парламент и правителство не се опитваха да догонят. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров на извънреден брифинг в Министерския съвет, предаде репортер на ФОКУС.

"Пред нас имаше две задачи - първата беше да поискаме четвъртото плащане по ПВУ, а втората – да спасим близо половин милиард евро по второто и третото плащане . Това са пари, които бяха блокирани от политическата неохота на предишните управляващи да се борят с корупцията. Ние направихме и двете", каза той.

"Не прежалихме 400 милиона евро по ПВУ, които бяха отписани от предишната власт. Днес е 4 май и можехме да получим окончателно "не" от ЕК за тях, защото нямаме независимо разследване на корупцията и главния прокурор. Ние не допуснахме това да се случи и тези 400 милиона евро бяха спасени. След денонощни преговори Мария Недина и екипът ѝ успяха да променят срока, който изтича днес. Така кабинетът се пребори и времето не беше изгубено, а върнато. Какво ще се случи с него - ще реши новото правителство. Отсрочката, която получихме, е с ясно поставена задача - нова антикорупционна комисия. Не нова табела на нова сграда, а независима и истинска борба с корупцията в България и независимо разследване на главния прокурор", каза Гюров.

Премиерът заяви, че кабинетът оставя около 2 милиарда евро повече в бюджета на следващото редовно правителство. Той обяви още, че ЕК е дала отсрочка за реформите, свързани с антикорупцията и разследването на главния прокурор.

От своя страна вицепремиерът по европейските средства Мария Недина заяви:

"Успяхме да постигнем предоговоряне на две много ключови реформи - реформата за Антикорупционната комисия и реформата за разследване на главния прокурор. С договорените изменения по ПВУ изместваме крайния срок за реформата за Антикорупционната комисия, който щеше да изтече днес. Новите срокове, поне засега, спасяват 401 млн. евро, като се дава един по-дълъг срок на новото правителство и един по-широк хоризонт, така че те да могат да бъдат гласувани в НС. Благодарим на ЕК за разбирането на това, че ние наистина сме в една трудна ситуация. Напрактика договаряме преместването за реформата за Антикорупционната комисия от второ и трето плащане в четвърто и пето. А реформата, която касае реформата на главния прокурор от трето плащане се премества в пето плащане, тоест 31 август. Получихме позитивно становище от ЕК относно преместването на тези два срока."