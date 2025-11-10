Новини
Премиерът: България остава ангажирана с подкрепата за Ливан
Автор: Емануела Вилизарова 17:24
© МС
България високо цени Вашите усилия и решителните стъпки на ливанското правителство за възстановяване на политическата стабилност в Ливан. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с президента на Ливанската република генерал Жозеф Аун. Премиерът Желязков приветства силния ангажимент на новото ръководство на страната за укрепване на държавните институции и за постигане на икономическо възраждане в един изключително сложен регионален контекст. Като държава член на Европейския съюз, България остава ангажирана с подкрепата за Ливан в стремежа му към мир, сигурност и устойчиво развитие, потвърди Желязков.

Министър-председателят Росен Желязков изрази увереност, че настоящото посещение на генерал Жозеф Аун ще даде нов тласък на сътрудничеството между България и Ливан. Вашата визита е ясен знак за волята на двете страни да активизират политическия диалог и да издигнат двустранните отношения на ново, по-високо равнище, отбеляза Желязков. Премиерът акцентира върху възможностите за ползотворно взаимодействие в областта на икономиката, образованието, културата, туризма и сигурността.

В хода на срещата в Министерския съвет беше акцентирано върху дългогодишните приятелски връзки между двете страни, основани на взаимно уважение и доверие. Свидетелство за това е и предстоящата годишнина, която ще бъде отбелязана догодина. През 2026 година се навършват 60 години от установяването на дипломатически отношения между България и Ливан.

Още по темата:
10.11.2025 »
10.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/201 ] следващата страница






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
След две сложни операции! Жената, наръгана с нож в центъра на Благоевград е в стабилно състояние
17:55 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
