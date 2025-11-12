ЗАРЕЖДАНЕ...
Прегазилият кучето в кв. "Разсадника" е обвинен за умишлена жестокост, не за убийство
© Фокус
Цоневски е български гражданин, а не македонски, както се твърдеше. Не е обвинен за умишлено убийство, тъй като кученцето е било живо след нанесените щети от колата. След като е отведено във ветеринарната клиника, специалистите са преценили да го евтанизират, иначе щяло да остане инвалид, а предвид факта, че живее на улицата, нямало кой да се грижи за него.
"Преписката не съдържа доказателства. В рамките два дни са събрани доказателства, за да бъде установена работна версия", каза Николаев.
Обвиняемият не е дал показания до момента. Разследването продължава. Назначена е ветеринарна експертиза.
Още в понеделник е образувано досъдебно производство. Обвиняемият го грози от 1 до 5 години затвор.
Още по темата
/
Неделя Щонова осъди случилото се с кучето Мая: Нещо наистина е тотално сбъркано в нас! В начина, по който позволяваме жестокостта
11.11
Мъжът, грижил се за кучето Мая: Казах на сина ми, че кученцето е остаряло, станало е звездичка и си е заслужило крилцата
10.11
Още от категорията
/
Правителството се поизнесе по споразумение между България и Италия за сътрудничество в областта на отбраната
16:51
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:53
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:53
Лидия Шулева: Необоснованото увеличение на заплатите в държавния сектор е проблем, надвишава реалните нива на инфлация
11.11
Ще ни компенсират: От 50 до 100 лева при проблеми с влака. Ще имаме право на хотел и храна при сериозни забавяния
11.11
Доц. Георги Цветков: Армиите са последното, върху което европейските държави ще дадат контрол на наднационална институция, каквато е ЕК
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Гешев
преди 48 мин.
Странно защо по селата като се СбирЪт на прасе... Понякога и гаврейки се с животното ,не получават досъдебни производства за жестокост...Или пък онзи със шараните на Никулден ,които ги праска с чука ...ей така за цвят!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.