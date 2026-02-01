ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение за студ и значителни снеговалежи в почти цялата страна на 2 февруари
©
Утре се очаква и силен вятър от север-североизток с пориви 22-24 m/s. Вълнение на морето извън заливите 5 бала. А от Meteo Balkans казаха се очакват вълни по Черноморието от 3-4 метра.
Вечерта и през нощта срещу понеделник интензивни снеговалежи се очакват и в Североизточна България. Ще се образува снежна покривка, в Южна България, достигаща 15-20 cm, а в Северна – до 10-15 cm.
Още по темата
/
Чистете пред входовете на дома си, чакат ви солени глоби, ако не го направите – това не е общинско задължение
15:13
Още от категорията
/
Сдружение за достъпна и качествена храна: Силният контрол върху вноса е икономическа сигурност
11:45
След приетия от депутатите закон: Как ще се извършва регистрацията на електрическите тротинетки?
10:10
Църковният празник днес
31.01
Празник е!
30.01
Даниел Петров: Българският пазар е залят от по-евтини стоки със занижени фитосанитарни показатели, които конкурират местното производство
29.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.