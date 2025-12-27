ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение за опасно силен вятър над Благоевград и областта утре – поривите ще бъдат 30 м/сек.
В жълто на картата на НИМХ са оцветени всички останали области без: Смолян, Хасково и Бургас.
Атмосферното налягане през нощта и утре преди обяд ще продължи да се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца. След обяд ще започне да се повишава.
През нощта ще бъде предимно ясно, след полунощ главно над Северна и Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Дунавската равнина умерен западен вятър, който след полунощ ще започне да се усилва. Минималните температури ще бъдат предимно между минус 3° и 2°, в София – около минус 2°. Утре ще духа силен и бурен запад-северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух. Облачността ще бъде променлива, но само на отделни места, главно в Североизточна България, ще превали слаб сняг. Максималните температури ще бъдат преди обяд - между 2° и 7°, в София – около 3°.
Над планините облачността ще бъде променлива, по-често значителна. Главно в Стара планина ще има превалявания от сняг и по старопланинските проходи ще има снежни виелици. Ще духа бурен северозападен вятър, с който ще нахлува студен въздух и през деня температурите ще се понижават, към 14 часа температурата на височина 1200 метра ще бъде около минус 5°, на 2000 метра – около минус 7°.
Над Черноморието ще има променлива облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 4° и 7°. Температурата на морската вода е 8°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
