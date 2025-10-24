Новини
Предупреждение от първа степен за опасно време в по-голямата част от страната
Автор: Десислава Томева 07:21
©
За по-голямата част от България в сила е жълт код за силен вятър. Очаква се поривите да достигнат до 20 m/s.

Днес ще бъде предимно облачно и на много места от запад на изток ще има валежи от дъжд, в отделни райони интензивни с гръмотевична дейност. След обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.






Виж още:
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
Лекари към българките: Родете децата си до 30-годишна възраст
12:11 / 23.10.2025
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
Община Благоевград инвестира в по-добра среда за деца и младежи с увреждания
10:38 / 22.10.2025
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
Кметът Байкушев предлага нови правила за отпускането на еднократна финансова помощ
20:24 / 23.10.2025
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
Ремонт на вековен храм в Рила влиза в Плана за развитие на общината
15:03 / 22.10.2025
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
При посещение в Благоевград: Гуцанов обеща строг контрол върху раздаваните хранителни пакети от БЧК
13:21 / 23.10.2025
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
Националното турне "Пътят на предприемача" премина и през Благоевград
10:37 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:11 / 22.10.2025
