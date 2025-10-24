ЗАРЕЖДАНЕ...
|Предупреждение от първа степен за опасно време в по-голямата част от страната
Днес ще бъде предимно облачно и на много места от запад на изток ще има валежи от дъжд, в отделни райони интензивни с гръмотевична дейност. След обяд от северозапад валежите ще спират, а облачността ще се разкъсва. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°.
Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.
По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
