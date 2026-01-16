ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупреждение от НИМХ: Студ сковава страната
©
Жълт код за ниски температури важи за областите Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Варна, Добрич и Силистра.
Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.
Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.
Още по темата
/
Шефът на топлофикационните дружества: Тези сметки, които се формират сега, са прогнозни, тъй като се очаква крайна сметка
14.01
Адвокат за правния хаос при сметките за парното: Не може собственик на голям апартамент да плаща същото като собственик на малък
13.01
Планински спасител: Има изключително висока лавинна опасност. Има и ледена кора под снега, силният вятър не спира
13.01
Скиор загина в Пирин
12.01
Още от категорията
/
Пет оферти в обществената поръчка за строителство при ремонта на тунела "Траянови врата" на АМ "Тракия"
17:23
Bloomberg: България, най-новият член на еврозоната, ще проведе предсрочни избори на фона на нарастващата криза
12:18
Караджов отрече да има проблем с рестото в новата валута: Дори в малките квартални магазинчета ми връщат в евро
11:22
Множество граждани се събраха на протеста за машинен вот на изборите, кадър показа мащаба на събитието
14.01
След пожара в складове за текстил в Троян: Няма превишения на показателите за качеството на въздуха
14.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.