Утре 17 януари над страната ще е предимно слънчево, но утрото ще е мразовито. По-значителна облачност ще има преди обяд над Югозападна България, но след обяд и там ще намалее до предимно слънчево време. Ще духа умерен североизточен, в Източна България - силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух.Жълт код за ниски температури важи за областите Русе, Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Търговище, Разград, Шумен, Варна, Добрич и Силистра.Максималните температури ще са от минус 3° в Лудогорието и по източното поречие на Дунав, до около 4° в крайните югозападни райони от страната. В София минималната температура ще е около минус 2°, а максималната ще е около 3°.Над планините ще преобладава слънчево време. По-значителна облачност ще има в сутрешните часове на масивите на Западна България, на отделни места там все още ще превалява слаб сняг, но бързо ще спре. Ще е ветровито с умерен и силен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 1°, на 2000 метра - около минус 5°.По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ветровито и студено. Ще духа умерен и силен северен вятър и с него ще нахлува студен въздух. Максималните температури ще бъдат между минус 1° и 3°. Температурата на морската вода е 8°-10°. Вълнението на морето ще бъде 3 - 4 бала.