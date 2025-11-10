Предупреждение: Изискванията към малкия бизнес за въвеждане на еврото ще го пометат като лавина

© Фокус "Всички предизвикателства се явяват като една засилваща се към малкия бизнес снежна топка, която като в лавина ще го помете. Нямаме и много време за реакция, тъй като всичко това се случва сега в средата на ноември, а тези решения ние ще имаме законовия ангажимент да се справим с тях през януари". Това предупреди пред БНР Елеонора Негулова - председател на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, относно проектобюджета за следващата година и предвиденото в него повишаване на вноската за пенсия с 2% и на данък "дивидент" на 10.



"Нека си представим едно микропредприятие, в което има един управител и едно изнесено счетоводство, което в този миниекип трябва да може да подготви въвеждането на еврото, трябва да се справи с новия софтуер, с който да се върже към системата на НАП, независимо че направихме сериозни разходи за това да си променим софтуера на досегашните касови апарати за транзакции, свързани с превалутирането, след което си представете, че идва краят на януари, когато изведнъж трябва да намерите парите за увеличените заплати, защото над 600 хил. от работещите основно са в сектора на малките и средни предприятия, които са на минимална работна заплата. След това дайте да видим откъде ще дойдат парите, за да платите и по-високите осигуровки. И най-вероятно няма да можете да мислите за данък "дивидент", защото при тази ситуация не се очертава никакъв шанс да имате печалба, така че това ще го оставите за по-нататък да го мислите. За този един месец е интересно откъде ще дойдат тези ресурси. Мисля си, че те ще трябва да дойдат или от повишаване на цените, или от това, ако вие преструктурирате начина, по който работят хората при вас – дали ще им намалите работното време, дали ще търсите алтернативни начини на заетост или просто ще намалите обема на работа. В различните сектори тези решения ще се намират по различен начин", илюстрира ситуацията Негулова.



По думите ѝ организацията ще присъства индиректно на Съвета за съвместно управление утре като членове на Асоциацията на индустриалния капитал. "Надяваме се през тях да успеем да комуникираме нашето виждане по бюджета, защото разликата между малкия и големия бизнес е много голяма по отношение на възможностите, ефекта, който ще се получи от предлагания бюджет и мерките в него", коментира тя. И бе категорична, че позицията на малкия бизнес трябва да се чува, защото става дума за 99% от българския бизнес:



"Над 40% от тях – фамилни бизнеси, т.е. фирми с до 10 души наети лица, където управлението е призвано да се справи с предизвикателствата на този бюджет. Това е човекът – оркестър, който трябва да пребори всички тези предизвикателства, които бюджетът изправя пред нас".



Според нея трябва да се изчисли какъв ще е ефектът от повишаването на данъци и осигуровки върху различните бизнеси и за май-малките фирми да има компромис за някои от ангажиментите.



"Ако затворят много бизнеси или се намали тяхната ефективност, това неминуемо ще рефлектира върху събираемостта на данъците, защото колкото и да да тупате един изпразнен брашнен чувал, в него в един момент няма да има нищо", предупреди Негулова.



По думите ѝ капацитетът на малкия бизнес не е достатъчен за всичко това.



За нея разумният вариант е да се даде някаква пътна карта и перспектива, в която всеки да може да направи преценка за това как да се преструктурира. В момента всички тези неща трябва да ги правим адхок, посочи тя и добави:



"Това е един каскаден процес, в който ние, малкият бизнес, трябва да скачаме висок скок, за да може да адресираме нещата, които се очакват от нас. Ние сме социално отговорни, разбираме, че това е важно. Но тези от нас, които не успеят да го направят, те просто няма да имат избор - трябва да взимат решения, които са свързани или с намаляване обема на работа, или с намаляване на броя на хората, някои от тях ще минат и в сивата зона".