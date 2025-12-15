Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
По време на кабинета "Желязков" цените не мръднаха! Да видим сега при хаоса, предизвикан от революционерите Асен Василев и Мирчев...

Такова предупреждение отправи депутатът от ГЕРБ и шеф на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев в своя публикация във Фейсбук.

Припомняме, че експерти предупредиха за възможна инфлация и покачване на цените заради оставката на правителството. Темата бе засегната и в материал на Associated Press.