Предупредиха за лавинна опасност в района на Седемте рилски езера
Продължилият през нощта силен южен вятър със слаб снеговалеж води до допълнително натрупване върху ветрови и слънчеви кори, локално влошава стабилността и повишава риска от лавинни изтичания по стръмни подветрени склонове.
През деня се очаква умерен до бурен южен вятър, постепенно отслабващ, съпроводен с нова снежна покривка от около 10/15 см.
Степен на лавинна опасност:
Алпийски - 3
Преходен - 3
Горски - 1
