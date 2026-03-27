В алпийския и преходния пояс в района на Седемте рилски езера лавинната опасност е повишена поради активен пренос на сняг и формиране на нови вятърни плочи върху персистентен слаб слой (Алпийски З/ЮЗ). За това съобщават от Avalanche Bulgaria.Продължилият през нощта силен южен вятър със слаб снеговалеж води до допълнително натрупване върху ветрови и слънчеви кори, локално влошава стабилността и повишава риска от лавинни изтичания по стръмни подветрени склонове.През деня се очаква умерен до бурен южен вятър, постепенно отслабващ, съпроводен с нова снежна покривка от около 10/15 см.Степен на лавинна опасност:Алпийски - 3Преходен - 3Горски - 1