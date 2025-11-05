Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Предупредиха ни: Следващия месец вече няма да има български ябълки
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:08Коментари (1)59
© Фокус
Тази година ще остане в историята като една от най-тежките за българското овощарство през последните десетилетия.

"Имаше повсеместно измръзване на българските плодове от всички групи - от семкови, костилкови, всичко това доведе до един почти апокалиптичен сценарий, който всъщност се осъществи. Над 95% от площите в България бяха засегнати и почти всички култури - ябълки, круши, вишни, череши, праскови, кайсии... Тази година почти не може да се намерят. Ябълка има все още. Следващия месец вече няма да има български ябълки или там, където ще пише, че са български, няма да са", заяви председателят на Националната брашнова камара "Плодове и зеленчуци" - Цветан Цеков пред Bulgaria ON AIR.

Липса на контрол и проследимост

Основен проблем, според госта, е недостатъчният контрол върху агрохранителната верига.

Цеков подчерта, че е необходима проследимост на произхода на стоките – нещо, което трябва да бъде гарантирано от институциите.

"Институциите трябва да функционират - Агенцията по храните, контролните органи трябва да могат да проследят на етикета - когато пише определен произход, дали действително това е така. Това е тема, която от браншовата камара с години поставяме. Искрено се надявахме, че Законът за агрохранителната верига ще осигури проследяемост и осветляване на това откъде идва продукцията, кой я продава, и че потребителят ще бъде гарантиран, че продукцията е със съответното качество и произход", каза той.

Причината, според него, е съпротивата на икономически лобита, които нямат интерес да има прозрачност по веригата на доставките и формирането на крайните цени.

Високи надценки и нисък дял за производителя

Цеков обръща внимание, че производителите получават едва 15-20% от крайната цена, която потребителите плащат.

"Думата "субсидия" вече се приема като синоним на нещо негативно. А всъщност основната функция на това подпомагане е да компенсира производствените рискове и разликите в стандартите. Когато се подпомага производител, той трябва да има ангажимент да произвежда, а когато изпадне във форсмажорна ситуация, каквато беше тази година, трябва да бъде подпомогнат, ако искаме като общество да консумираме българска, качествена храна", коментира гостът.

Още по темата: общо новини по темата: 765
05.11.2025 »
03.11.2025 »
02.11.2025 »
02.11.2025 »
28.10.2025 »
27.10.2025 »
предишна страница [ 1/128 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
Автомобил блъсна 4-годишно дете в Петрич
13:46 / 03.11.2025
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
Работник пострада в ТЕЦ "Бобов дол"
12:05 / 03.11.2025
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
Община Благоевград с два водещи проекта за над 30 млн. лв. по КИТИ-2
09:04 / 03.11.2025
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
Милиони българи са мотивирани да връщат опаковките от напитки при депозитна система
12:12 / 03.11.2025
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
Бивш министър: Ще сме на загуба със 100 млн. лв., ако това се случи с "Лукойл" в България
08:43 / 03.11.2025
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
Община Благоевград организира: Информационна среща за екологично отопление в пенсионерския клуб в кв. "Струмско"
16:23 / 03.11.2025
Актуални теми
Катастрофа с много коли на "Витошка"
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
План за възстановяване и устойчивост на България
51-ото Народно събрание
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: