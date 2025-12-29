ЗАРЕЖДАНЕ...
Предупредиха ни: До 5 януари ще имаме проблем с плащането на битовите сметки. Дано не ни спрат тока и други услуги
Юлиян Узунов не е сред хората, които днес са на опашките за плащане на сметки. Вече ги е платил.
"Плащаме си ги редовно и няма никакъв проблем. Ако не е на датата, не е казано, че трябва на първи, на втори или на трети“, каза пред bTV мъжът.
Други обаче именно днес се редиха на опашки.
Техническите проблеми с актуализацията на софтуера не притесниха потребителите. Мнозина посочиха, че дори да се натрупат лихви за просрочени плащания, то те ще бъдат малки.
От Асоциация "Активни потребители“ посочиха, че информацията за проблемите със софтуера е закъсняла.
"Силно се надявам, че нито една компания няма да посмее да изключи услуга в този период, когато не приема плащания и също така да не начислява лихви заради забавяния, които не зависят от потребителя“, заяви Богомил Николов, "Активни потребители“.
Някои комунални дружества разпространиха позиции в своите сайтове. От EVN посочват, че:
Касите на "Български пощи“ ще стартират кешово обслужване на клиенти отново на 5 януари 2026 г. (понеделник), докато плащанията в Easypay ще са възможни от 3 януари 2026 г. (събота) според работното им време.
А от Електрохолд разпространиха, че "В периода от 21:30 на 31.12.2025 г. до 1:30 на 01.01.2026 г. са възможни смущения във функционирането на услугата по онлайн плащания през виртуалните POS терминали на Електрохолд“.
Промяна има и в работното време на касите на някои общини във връзка с годишното приключване на отчетната 2025 година и необходимостта от техническа подготовка за работа с евро от следващата година.
