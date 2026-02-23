Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Въвеждането на еврото не трябва да бъде свързано със спекулативно увеличение на цените. За това предупредиха от Координационния център към Механизма за еврото по време на брифинг.

Също така властите съветват възрастните хора да не носят големи суми пари у себе си. За периода 13-18 февруари има 13 нови случая в МВР за опити за прокарване на фалшиви евробанкноти. Иззети са 117 банкноти. От началото на годината до 18 февруари в МВР са регистрирани 143 случаи на опити за прокарване в обращение на неистински евробанкноти.

Министърът на финансите в служебния кабинет Георги Клисурски също присъства на събитието. "Както в много други държави от еврозоната, които въведоха единната валута и не допуснаха такива увеличения, и ние в България няма да ги допуснем“, каза Клисурски. Въвеждането на еврото означава по-бърз ръст на икономиката и по-бързо повишение на благоденствието на гражданите, уверен бе той.

"Като служебен министър на финансите, за мен е изключително удоволствие да представя информация относно процесите по въвеждане на еврото в България. Искам да декларирам неотклонния ангажимент на служебното правителство по отношение гладкото въвеждане на еврото. Това е дългът процес, който не се случва за една нощ", каза той.

Финансовият министър се обърна към представителите на изпълнителната власт, заявявайки, че ще очаква действията по контрол да бъдат ефективни и правилни.

"Очакваме проверките да продължат в пълна сила не само като количество, но и като качество, проверките и глобите трябва да са прецизни там, където има проблем, а не затормозяващи и ненужни – там където няма проблем“, каза той.