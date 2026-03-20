Корман Исмаилов ще присъства на официалното представяне на първия новопроизведен влак "Шкода“, който пристигна в България в началото на март.
Проектът за доставка на 25 мотрисни влака е в размер на 326,7 млн. евро, от които 261,4 млн. евро са осигурени по Националния план за възстановяване и устойчивост, а останалите 65,3 млн. евро по Програма "Транспортна свързаност“ 2021-2027. Влаковете са предназначени за крайградски превози, разполагат с общо 333 места и развиват максимална скорост от 160 км/ч.
Събитието ще се състои днес на Централна гара София.
В церемонията ще участват посланикът на Чешката република у нас Н.Пр. Мирослав Томан и главният изпълнителен директор на "Шкода Груп“ Петър Новотни.
