Представиха България на най-голямото туристическо изложение в Скандинавия

© Министерството на туризма участва за първи път в престижното международно туристическо изложение Ferie for alle (Danish Travel Show) в гр. Хернинг, Дания. Последното участие на България е било през 2013 г., преди създаването на министерството.



Организираният от Министерство на туризма щанд на България в датското изложение Ferie for alle през 2025 г. е в резултат на споделения засилен интерес от страна на българския туристически бранш и мотивиран от данните за силния потенциал за привличане на датски туристи. Статистиката показва, че за периода януари – септември 2024 г. България отбелязва значителен ръст на туристите от Дания с 13.6%, спрямо същия период за 2023 г., като общият брой на датските туристи е 27 837, съобщиха от МТ.



"Представянето на България на това престижно изложение в Дания е в съответствие с Годишната програма за национална туристическа реклама мисия, визия и цели на министерството. С това ключово участие позиционираме и утвърждаваме България като сигурна целогодишна туристическа дестинация и то на пазари, в които целим да привлечем и високо платежоспособни туристи.“ – заяви министър Мирослав Боршош.



България е позната дестинация за морска почивка за туристите от Дания, но притежава туристически потенциал и възможност за съчетаване с културно-исторически, планински, приключенски, еко и селски туризъм, балнеоложки програми, винено-кулинарен туризъм, голф туризъм и други.



Завръщането на това изложение е още по-специално заради факта, че България е единствената държава с допълнителна реклама под формата на два големи банера, позиционирани стратегически на главния вход на изложението и на входа на зала "Международен туризъм“, където страната ни е представена с модерен информационен щанд, разположен на площ от 40 кв. м. Това дава уникално предимство за реклама на страната ни в Danish Travel Show – припознато като най-голямото туристическо изложение в Скандинавия.



Форумът бе официално открит с приветствена реч от г-н Георг Соренсен, изпълнителен директор на MCH Herning Kongrescenter - организатор на цялото изложение в присъствието на Негово Превъзходителство Драгомир Заков, посланик на Република България в Кралство Дания. Посланик Заков обърна специално внимание на всички изложители от България и изрази своето възхищение за националния кът, който по негови думи е "най-красивият щанд на изложението“.



На българския щанд, организиран от Министерство на туризма, своите висококачествени продукти и услуги представят 5 български съизложители:ДМ Травел ООД, Община Варна, Столична Община, Енджой Прайм Турс ООД, Spa & Sport Complex Therma Village, Kranevo (Стройтранс 2011 ЕООД).



През годините Министерство на туризма осъществява редица дейности с цел таргетирано рекламиране на туристическа дестинация България на Северните пазари - Дания, Швеция, Норвегия и Финландия, сред които кампании в световни медии, интегрирани комуникационни кампании с микс от маркетинг активности (дигитална реклама, кампании в социални мрежи, външна реклама, печатна реклама, опознавателни турове), сътрудничество с водещи туроператори, асоциации и организации и други. До момента Министерство на туризма традиционно е участвало в друго водещо международно туристическо изложение Matka в гр. Хелзинки, Финландия.



Според статистика, предоставена от организаторите, тази година Ferie for alle се радва на още по-голям интерес от изложители и видимост и медийно отразяване, като първият ден е с фокус върху B2B срещи и комуникация, а останалите 2 дни са отворени за широка публика. Събитието обхваща площ от общо 64 000 кв. м. в 13 зали с 5 основни теми: международен туризъм, къмпинг, Дания (вътрешен туризъм), туризъм на открито и голф туризъм. Повече информация за изложението може да намерите на следния линк: https://www.danishtravelshow.com/