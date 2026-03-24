Председателят на Сдружение "Обединени български животновъди": България е разграден двор за некачествени храни
"Аз съм заявявал многократно, че България е един разграден двор за некачествени храни. В цяла Европа над 6 месеца за дълбоко замрзени меса не се допускат за преработка. България е единственият пазар, който това не се контролира и това не се наблюдава", каза пред БНТ Бойко Синапов, председател на Сдружение “Обединени български животновъди".
Той обясни, че нито една наша кланница не изкупува живи телета, а родните животни се изднасят зад граница.
"От какво се произвеждат тези "наши" колбаси? Количеството сурово млако, макар че се е изкупува на много ниски, нищожно ниски цени в момента, бълват големи количества млечни продукти на пазара. Това доказва и ясен факт, че се преработват палмови месла, сухи млека и така нататък. Многократно сме го заявявали това нещо", каза още Синапов.
Още от категорията
Опасни заболявания сред животните близо до границата ни с Гърция: Властите у нас прилагат мерки
10:17
Банкер: За България ниските лихвени нива, които виждахме през 2015-2022 г., определено вече са в историята
20.03
Хотелиер: Не е това, че нямаме пари, пари дадохме. Дори продължаваме да даваме. Проблемът е друг
20.03
Министър Младенова: Подкрепяме българските компании за разработване на нови технологии в космическия сектор
19.03
Арх. Джинсов след Archinova Arhitecture Awards 2025: В Berkein architects работим на принципа "по-малко е повече"
15.03
Участниците в пазара на имоти трябва да се подготвят за различно от тяхното първоначално очакване
14.03
