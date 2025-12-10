Парите за здраве дадоха повод за нов протест. Медицински сестри, акушерки, рехабилитатори и лаборанти ще работят с лентички "Аз протестирам“ и ще раздават листовки на своите пациенти. Тези, които не са на смяна, ще излязат на демонстрация в 11 часа пред болниците, в които работят.Като причина за недоволството си експертите по здравни грижи посочват липсата на обещаното увеличение на минималната стартова заплата за тях от 1550 евро. Здравният министър Силви Кирилов се ангажира във вторник да потърси решение.Предвижда се единствено ръст на доходите с 10% на заетите в бюджетната сфера.“Вчера изнесоха данни по Бюджетната комисия, визирам Пета градска болница, където работят с 50% по-малко от щатното разписание за медицински сестри, за акушерки, за рентгенови лаборанти, за клинични лаборанти. Беше съобщена една заплата от 1650 лева", коментира Татяна Славкова, гл. секретар на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.“За пореден път колегите бяха излъгани и в понеделник, когато беше взето и публикувано проекто-решението на НЗОК за Бюджет 2026. Стана ясно, че отново няма осигурени средства за минималното възнаграждение на специалистите по здравни грижи", коментира тя.По думите ѝ, въпреки че проф. Ангелов съобщи, че са осигурени 100 млн. евро за младите лекари, здравните работници нямат яснота как ще бъдат разпределени тези средства, ще достигнат ли до всеки един техен член и ще бъдат ли насочени конкретно за увеличаване на техните възнаграждения. “Днес имаме среща в Министерство на здравеопазването и може би в по-късен час ще имам повече информация".“В Асоциацията членуват всички медицински сестри, рентгенови, клинични лаборанти, акушерки, които упражняват професията в територията на страната. Вчера получих десетки писма от колеги, които искат да се включат в протеста и ще се включат несимволично, само с лентички, защото сме малко и в някои отделения има на работа само една медицинска сестра. Тя ще си сложи лентичка, но няма как да остави своите пациенти и грижите за тях", обясни Славкова.Според нея този протест няма да се прелее към другия голям протест, насрочен за 18 часа.Какво чуваме и какви са фактите са съвсем различни неща. Това каза в ефира на “Твоят ден" по NOVA NEWS Анелия Атанасова, председател на Национално сдружение по амбулаторни грижи.“През годините сме чували много неща, но свършена работа няма. Това е за поредна година - колегите са разочаровани и обидени от това, което се случва в системата на здравеопазването", коментира Атанасова.По думите ѝ за пореден път здравните работници са пренебрегнати относно заплащането на техния труд. "Провежда се протест. В цялата страна вече са организирани всички регионални колегии на асоциацията. Колегите, които не са днес на работа, ще застанат пред лечебните заведения, в които работят. Тези, които в момента са дежурни, няма да напуснат работните си места, за да не застрашават пациентите си".“В момента в действащото КТД стартовата заплата е 1500 лева. Заложен е 10%, което е 150 лева и е смешно. Механизмът, по който трябва да бъде осъществено заплащането на всички медицински специалисти не бива да се договаря всяка година. Трябва да има гарантирано минимално възнаграждение", смята тя.Атанасова обясни, че медиците нямат диалог с властта. “Нито сме били поканени, нито ни е искано мнението. Просто едни хора сядат, мислят и решават това, което смятат те за правилно".