След изявлението на президента Румен Радев за единение и единодействие на всички българи е време да го подкрепим и да застанем до и зад него!
Нека всички да се съберем всяка вечер в 18 часа пред президентството в знак на подкрепа към призива на президента! Такъв призив отправня преседателя на МИР Симеон Славчев във Фейсбук.
"Нека да обединим усилия и да изгоним веднъж завинаги мутрите и мафията от власт!Нека да вземем съдбите си и тези на децата ни в нашите собствени ръце!
Нека заедно да спасим Родината!", пише още Славчев.
