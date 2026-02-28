Христо Гаджев в пост във Facebook.
"За трети път, в три поредни дни се самозабрави и заобикаля парламента. Скри се от изслушването за самолетите, скри се от парламентарен контрол, днес пак се крие. А точно по темата военна операция срещу Иран и последващ ответен отговор трябва да има безупречна и точна комуникация между институциите", заключава политикът.
