Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
Автор: Елена Николова 12:13
©
Предлагат въвеждането на такса "фармацевтична грижа", която да отразява експертизата и труда на фармацевтите при обслужване на рецепти.

"Това предложение не е на Фармацевтичния съюз, а е на няколко колеги фармацевти, които представляват себе си. На мен не ми е ясно какво точно ще представлява тази такса. За разлика от други бизнеси, при които търговецът предлага продукта към клиента, той може да определя крайната цена на продукта", каза председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Димитър Маринов пред Bulgaria ON AIR.

Относно пределните цени на лекарствата, той поясни, че те се определят от държавата.

"Разходите на аптеките се увеличават постоянно и непрекъснато, заплатите растат и разходите по обслужване. Разбирам, че колегите от аптеките са притиснати, защото те не могат да вдигнат крайните цени, а в същото време разходите им се увеличават. Няма как да не подобря нещо, което би подобрило финансирането и издръжката на една аптека. Това, което предлагат колегите, не е нещо ново. Ние сме го дискутирали много отдавна", допълни Маринов.

Специалистът е на мнение, че това би довело до ползи за пациентите.

"Може да има една надбавка върху стойността на лекарствения продукт, която да обезпечава зареждането на лекарствения продукт. Оттам нататък всички действия, свързани с отпускането, трябва да бъдат заплатени отделно от стойността на самия лекарствен продукт. Ако се отдели заплащането на фармацевтичната дейност от търговската дейност, тогава аптеката би се стремяла да решава проблеми на пациентите с по-евтини лекарствени продукти. И пациентът ще е доволен", подчерта председателят.

Маринов поясни, че еврото няма нищо общо с промените в цените на лекарствата. Освен това добави, че цената не се определя от аптеките.

"На лекарствата има пределни цени, има Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, има и приложение. Това не го определят аптеките. Ако цената се е повишила, това означава, че търговецът на едро по веригата е вдигнал цената. Трябва да има разграничаване на заплащането отделно от дейността на самия фармацевт от стойността на лекарствения продукт. Пациентът ще оставя по-малко пари в аптеката, фармацевтът ще получава заплащане за това, което е извършил", коментира той.

Димитър Маринов подчерта, че изключително много се разчита на работата на софтуера, а поддръжката за него също расте.






