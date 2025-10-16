ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Председателят на Българския фармацевтичен съюз: Цените на лекарствата не се определят от аптеките
"Това предложение не е на Фармацевтичния съюз, а е на няколко колеги фармацевти, които представляват себе си. На мен не ми е ясно какво точно ще представлява тази такса. За разлика от други бизнеси, при които търговецът предлага продукта към клиента, той може да определя крайната цена на продукта", каза председателят на Българския фармацевтичен съюз магистър-фармацевт Димитър Маринов пред Bulgaria ON AIR.
Относно пределните цени на лекарствата, той поясни, че те се определят от държавата.
"Разходите на аптеките се увеличават постоянно и непрекъснато, заплатите растат и разходите по обслужване. Разбирам, че колегите от аптеките са притиснати, защото те не могат да вдигнат крайните цени, а в същото време разходите им се увеличават. Няма как да не подобря нещо, което би подобрило финансирането и издръжката на една аптека. Това, което предлагат колегите, не е нещо ново. Ние сме го дискутирали много отдавна", допълни Маринов.
Специалистът е на мнение, че това би довело до ползи за пациентите.
"Може да има една надбавка върху стойността на лекарствения продукт, която да обезпечава зареждането на лекарствения продукт. Оттам нататък всички действия, свързани с отпускането, трябва да бъдат заплатени отделно от стойността на самия лекарствен продукт. Ако се отдели заплащането на фармацевтичната дейност от търговската дейност, тогава аптеката би се стремяла да решава проблеми на пациентите с по-евтини лекарствени продукти. И пациентът ще е доволен", подчерта председателят.
Маринов поясни, че еврото няма нищо общо с промените в цените на лекарствата. Освен това добави, че цената не се определя от аптеките.
"На лекарствата има пределни цени, има Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, има и приложение. Това не го определят аптеките. Ако цената се е повишила, това означава, че търговецът на едро по веригата е вдигнал цената. Трябва да има разграничаване на заплащането отделно от дейността на самия фармацевт от стойността на лекарствения продукт. Пациентът ще оставя по-малко пари в аптеката, фармацевтът ще получава заплащане за това, което е извършил", коментира той.
Димитър Маринов подчерта, че изключително много се разчита на работата на софтуера, а поддръжката за него също расте.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Катастрофа затруднява движението по пътя между Симитли и Разлог
13:01 / 14.10.2025
Намаляват мераклиите, които купуват стаж за пенсия
11:15 / 14.10.2025
Земетресение рано тази сутрин в района на Симитли
09:04 / 14.10.2025
Пращат в психиатрия бомбаджията от Дупница
11:45 / 14.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: