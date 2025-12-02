ЗАРЕЖДАНЕ...
Председателят на БСК: Загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората
Председателят на БСК призова "да преосмислим онази част от необходимите ни средства, за които ще търсим дълг. Този дълг, ако към днешна дата ни се вижда необходим и полезен, за да работим по-добре като общество, ще бъде плащан от поколенията след нас. Добрите родители не оставят на децата си задължения, а наследство и ценности“.
"Нашият призив е всички политически сили – и в управлението, и в опозицията, да загърбете тяснопартийните си интереси, да погледнете на проблемите на хората като на общи проблеми на цялата ни държава, на цялата ни икономика и да работим държавнически в интерес на цялото общество“, призова Добри Митрев.
Бизнесмен: Работещите в частния сектор издържат държавните служители, безработните и пенсионерите
26.11
