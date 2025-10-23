Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки: Ваксините свършват много бързо
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:03Коментари (0)117
©
Две седмици след разпространението на ваксините в търговската мрежа, на много места препаратите вече липсват. Единствено засиленият интерес ли е причината и ще има ли ново зареждане?

Вчера Министерството на здравеопазването съобщи, че 15 хиляди дози от назалната ваксина за деца над 2 години са доставени и ще бъдат налични в аптеките още днес.

По думите на Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, ваксините свършвт много бързо.

"Всяка година ваксините се продават по това време и свършват много бързо. Търсенето обикновено е до средата на следващия месец. След това ваксини не се внасят, не се продават и, ако са останали, се изхвърлят. Внесени са повече ваксини от обикновеното, но за съжаление и търсенето е повече от обикновеното, според мен. Затова те свършиха много бързо“, каза пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.

По думите му около 580 хиляди дози са били доставени, като част от тях отиват при личните лекари, а около 180 хиляди остават за аптечната мрежа.

По думите му няма проблем с ваксините срещу ковид.

Още по темата: общо новини по темата: 12130
23.10.2025 »
19.10.2025 »
17.10.2025 »
15.10.2025 »
14.10.2025 »
14.10.2025 »
предишна страница [ 1/2022 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
Проф. Рачев: Ще започне гирляндът от средиземноморски циклони. Месецът може да бъде култов по отношение на количеството валежи
08:58 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
Съветите на лекарите: Гълтането на шепа хапчета с глътка вода не е проблем – бариерите са в главата ви
17:23 / 21.10.2025
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
Има заподозрян за убийството на 37-годишния българин пред нощен клуб в Атина
07:47 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Предметът "Добродетели и религии" в училище
Туризъм
Водна криза
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: