|Председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки: Ваксините свършват много бързо
Вчера Министерството на здравеопазването съобщи, че 15 хиляди дози от назалната ваксина за деца над 2 години са доставени и ще бъдат налични в аптеките още днес.
По думите на Николай Костов, председател на Асоциацията на собствениците на аптеки, ваксините свършвт много бързо.
"Всяка година ваксините се продават по това време и свършват много бързо. Търсенето обикновено е до средата на следващия месец. След това ваксини не се внасят, не се продават и, ако са останали, се изхвърлят. Внесени са повече ваксини от обикновеното, но за съжаление и търсенето е повече от обикновеното, според мен. Затова те свършиха много бързо“, каза пред БНТ председателят на Асоциацията на собствениците на аптеки Николай Костов.
По думите му около 580 хиляди дози са били доставени, като част от тях отиват при личните лекари, а около 180 хиляди остават за аптечната мрежа.
По думите му няма проблем с ваксините срещу ковид.
