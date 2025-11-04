Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора

© Предложението на управляващата коалиция, и по-конкретно на БСП, за увеличение на данъка върху дивидентите от 5% на 10%, предизвика сериозна реакция сред предприемаческата общност в България.



Заместник-председателят на Народното събрание и лидер на парламентарната група на БСП, Драгомир Стойнев, заяви пред БНР:



"По този начин частният сектор раздава пликчетата с пари. Когато единият данък е 10%, а данък "дивидент" остава 5%, всички приходи минават през данък ‘дивидент’. Ще сложим край на това. Това е хубава мярка. БСП е доволна от този бюджет. Смятаме, че вървим в правилната посока.“



Но според водещи фигури от българския бизнес и предприемаческа екосистема – тази "посока“ всъщност води към сериозен икономически застой, отлив на инвестиции и засилване на сивата икономика.



Създателят на инициативата Gorata.bg, Никола Рахнев, изрази категорична позиция в социалните мрежи срещу предлаганото увеличение на данъка "дивидент“ и цялостната финансова политика на правителството:



"126 милиона лева е приходът от данък дивидент за 2023 г. Ако ставката се вдигне двойно – от 5% на 10% – приходите ще са с поне 50 милиона по-малко следващата година. Така работи системата – всяко действие има противодействие.“



Рахнев предупреждава, че подобна мярка няма да ограничи сивата икономика, а ще я засили. Според него компаниите ще търсят законни начини да изнасят печалбите си извън България или да ги преразпределят чрез заплати, при реален ефективен данък между 0 и 10%, а не 15%.



"10% повече върху осигуровките ще фалират някои бизнеси, а други ще избягат в Молдова, Румъния, Македония или Турция. А там, където работодателите не могат – ще вземат от джоба на хората по 700–800 лева годишно от всеки.“



Рахнев описва бюджета като инструмент за изкуствено поддържане на раздутата държавна администрация:



"Близо 600 хиляди държавни служители ще имат по-високи заплати – заеми, по-високи данъци, за да си купят полиция, съд, избиратели. Това са милиарди грешни пари, откраднати.“



"Вместо реформи, намаляване на администрацията и борба с корупцията – държавата върви по пътя на страданието и икономическия водовъртеж.“



Създателят на СофтУни (Software University), д-р Светлин Наков, също не скри възмущението си:



"За съжаление България поема по пътя, от който няма връщане назад. Има висока вероятност след няколко години вече родината ни да не е годна за живеене и да се наложи да се местим в чужбина. Вървим устремено към авторитарен модел на управление, икономически фалит и тотален терор към работещите и бизнеса, с безкрайно корумпирана и неработеща съдебна система".



"Отиваме към държава, в която собствеността, бизнеса и живота ни не са защитени. Идват тежки времена. Досега не съм се замислял за напускане. Винаги съм вярвал, че трябва да се боря, но не виждам перспектива за осъзнаване на българина. На следващите избори отново ще имаме 30-40% избирателна активност и индиректна мълчалива подкрепа към случващото се от 60%-70% от българите".



Наков подчертава, че вместо реформи и мерки за стимулиране на инвестиции и технологичен растеж, се наблюдава обратното – растеж на публичния сектор без ефективност, нови дългове, по-високи данъци и натиск върху малкия и средния бизнес.



Предприемачът Георги Захариев, създател на Finance Academy Bulgaria, също застава зад позицията, че този бюджет е вреден за частния сектор:



"Това правителство е едно от най-вредните за българската икономика от години. Бюджет 2026 е като гъба – абсорбира от хората в частния сектор и после се излива в продънената държавна кофа.“



"Новите дългове, разрастването на публичния сектор без реформи и вдигането на данъците са пряк удар срещу всички, които работят на светло. В същото време, сивата икономика отново е галена и поощрявана.“



"Масово хората приеха този управленски Франкенщайн, защото им писна от избори. Мислеха, че "тези са зле, но поне не правят големи простотии". Е, не е точно така. Време е правителството да си ходи, преди да е натворило още простотии. Време е да се излиза на площадите.“



Захариев предупреждава, че резултатът от подобна политика ще бъде засилена инфлация, спад на инвестициите и увеличена безработица.



"Бюджетът не решава проблемите, а ги мултиплицира – като снежна топка, която расте по нанадолнището.“



И тримата успешни български предприемачи са единодушни – не по-високи данъци и осигуровки са решението, а по-ниска корупция, по-малко администрация и реални реформи.



"80% от всичко, което работещите хора произвеждат, се прибира от държавата под формата на данъци, осигуровки и ДДС. Нима не е нормално да искаме ефективност в замяна? Нима е нормално държавата да харчи с широки и корумпирани пръсти парите на хората, които реално създават стойност?“ – пита Рахнев.



Предприемаческата общност в България изпраща ясен сигнал:



повишаването на данък "дивидент“ и осигурителната тежест ще доведе не до изсветляване, а до още по-дълбока сянка на икономиката.



Вместо това страната има нужда от реформи, ефективност и справедливост – не от поредното пълнене на "пробитата кофа“.