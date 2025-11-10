ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Предприемач за изчезналата Стефани: Срам ме е!
Рахнев споделя, че се чувства засрамен от част от обществените коментари след щастливото откриване на момичето.
"Срам ме е от позициите, които видях. Вместо да сме благодарни, че едно младо момиче е живо и здраво, чета въпроси като ‘кой ще плаща масрафа’ и ‘защо изобщо са я търсили’“, посочва той.
В публикацията си предприемачът подчертава, че става дума за дете, за човек в уязвим момент, а не за обект на обществено възмущение.
"Това е 20-годишно момиче, почти дете, нечия дъщеря, приятелка, една от нас“, казва Рахнев и задава въпроса дали критиците биха реагирали по същия начин, ако ставаше дума за техен близък.
Той споделя и личен опит, за да покаже колко лесно всеки човек може да изпадне в трудна житейска ситуация.
"Бил съм в депресия, губил съм родител, страхувал съм се за децата си. Можех и аз да бъда на мястото на Стефани“, пише той. Според него никой не е защитен от внезапни кризи, болка или объркване.
Рахнев настоява, че обществото трябва да бъде по-съпричастно към хората, които преживяват трудности.
"Те имат право да са тъжни, отчаяни, застрашени. Имат право да бъдат хора. И не бива да се чувстват сами“, казва той.
В заключение предприемачът призовава към повече доброта и солидарност:
"Ние сме тук, за да ги подкрепим. Да ги прегърнем, да ги търсим, когато е нужно. Да проявяваме емпатия и човещина. Това е единственото нормално нещо. Защото сме хора.“
Публикацията на Никола Рахнев беше широко споделяна и предизвика положителни реакции в мрежата, като много потребители изразиха съгласие с призива му за по-чувствително и съпричастно общество.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 40 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета