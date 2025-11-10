Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Предприемач за изчезналата Стефани: Срам ме е!
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 10:09Коментари (1)81
©
След като 20-годишната Стефани, издирвана в продължение на три дни, беше открита жива и в добро физическо състояние, социалните мрежи бяха изпълнени с разнообразни реакции. Част от обществото изрази облекчение, но друга част реагира с критики, упреци и обвинения. Това провокира предприемача Никола Рахнев да публикува емоционална позиция, в която призова за повече човечност и емпатия.

Рахнев споделя, че се чувства засрамен от част от обществените коментари след щастливото откриване на момичето.

"Срам ме е от позициите, които видях. Вместо да сме благодарни, че едно младо момиче е живо и здраво, чета въпроси като ‘кой ще плаща масрафа’ и ‘защо изобщо са я търсили’“, посочва той.

В публикацията си предприемачът подчертава, че става дума за дете, за човек в уязвим момент, а не за обект на обществено възмущение.

"Това е 20-годишно момиче, почти дете, нечия дъщеря, приятелка, една от нас“, казва Рахнев и задава въпроса дали критиците биха реагирали по същия начин, ако ставаше дума за техен близък.

Той споделя и личен опит, за да покаже колко лесно всеки човек може да изпадне в трудна житейска ситуация.

"Бил съм в депресия, губил съм родител, страхувал съм се за децата си. Можех и аз да бъда на мястото на Стефани“, пише той. Според него никой не е защитен от внезапни кризи, болка или объркване.

Рахнев настоява, че обществото трябва да бъде по-съпричастно към хората, които преживяват трудности.

"Те имат право да са тъжни, отчаяни, застрашени. Имат право да бъдат хора. И не бива да се чувстват сами“, казва той.

В заключение предприемачът призовава към повече доброта и солидарност:

"Ние сме тук, за да ги подкрепим. Да ги прегърнем, да ги търсим, когато е нужно. Да проявяваме емпатия и човещина. Това е единственото нормално нещо. Защото сме хора.“

Публикацията на Никола Рахнев беше широко споделяна и предизвика положителни реакции в мрежата, като много потребители изразиха съгласие с призива му за по-чувствително и съпричастно общество.

Още по темата: общо новини по темата: 5
09.11.2025 »
09.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »
08.11.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Обществото ни е повече от чувствително и съпричастно, което се доказва с лавината от помощи при всеки публикуван зов за помощ, но да се ангажират значителни обществени и доброволчески ресурси за това, че някои си се чувствали тъжни, отчаяни, застрашени, депресирани и са хванали гората без да уведомят никого и без линия за комуникация е чиста предумишлена безотговорност, която не трябва да се поощтрява с безнаказаност.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
Оставиха зад решетките мъжа, намушкал жена с нож в центъра на Благоевград
15:51 / 08.11.2025
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
С аромат на шипки, дюли и круши, есента става по-ароматна и вкусна – рецептите
15:44 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
Президентът дава стипендии до 5000 лв. на 23 български ученици и студенти
12:44 / 08.11.2025
Актуални теми
Наръгаха млада жена в центъра на Благоевград
Бюджет 2026
Никола Саркози влиза в затвора
Влизането на България в Шенген
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: