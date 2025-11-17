ЗАРЕЖДАНЕ...
Предприемач: Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента, а това ще е много тежък удар за бизнеса
Заради законови изисквания препрограмирането на машините не може да започне преди еврото да стане официално разплащателно средство. Това поставя бранша в затруднение – според Българската вендинг асоциация у нас работят над 30 хиляди автомата, като малка част от тях приемат картови плащания.
Подмяната на монетници, софтуера на касовите апарати и техническите настройки ще направят голяма част от машините неизползваеми в първите дни на януари.
"Няма как да сме готови на 1 януари"
Тодор Каназирев от Българската вендинг асоциация обяснява, че техническият процес е дълъг и изисква специализирана намеса:
"Ние няма как да се справим на 1 януари. За всяка машина трябва да бъде подменен монетният механизъм. Част от касовите апарати трябва да се свалят и в оторизиран сервиз да бъдат превалутирани и обновени.“
Операторите предупреждават, че ако нямат време за настройка, машините в малките населени места, болници и обществени пространства ще бъдат спрени временно.
Преустройството на всеки автомат ще струва минимум 100 лева. В същото време по закон операторите нямат право да повишават цените, въпреки измененията в себестойността.
"Всичко, което струва 80 стотинки, ще стане 40 евроцента. Тези две стотинки разлика за нас са чиста загуба.“ – обяснява Каназирев пред БНТ.
преди 2 ч. и 4 мин.
ама да бе,загубилия.....ще го направите от 40 на 60 цента и пак ще ревете
