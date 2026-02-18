Bloomberg.
"Не си научихме урока, че имотите са мястото, където се съхранява огромна част от националното богатство“, подчерта Господинов.
"Начинът, по който се извършват сделките у нас, и липсата на достатъчно гаранции създават огромни рискове за всички участници.“
"Имот не се краде тухла по тухла, а с документи. Липсата на достатъчно гаранции създава огромни рискове за всички участници.“
Той посочи, че измамите често се свързват с т.нар. "брокери“, без да се поставя въпросът за ролята на нотариусите и контролните механизми.
Според Господинов ограниченият достъп до Търговския регистър и имотните данни не подобрява сигурността, а я влошава, след като сега информацията недостъпна за масовия човек, а и за почти всички участници в сделката. Сериозен проблем е и липсата на вписване на предварителните договори.
"Аз мисля, че сме единствата държава в Европа, в която няма следа, докато сделката не стигне на нотариус, че този имот въобще е излязъл за продажба.“
Това позволява един и същ имот да бъде продаден няколко пъти, без да има публична информация за движението му. В други държави още при депозит се прави регистрация в публичен регистър, която практически елиминира двойните продажби, посочи гостът и даде пример с Полша.
При покупките на имоти в строеж рисковете се натрупват още от началото – липса на гаранции, плащания в брой и сделки на данъчни оценки, а инвеститорът държи да преговаря сам, без посредници.
"Грешките започват още там, където се създава имотът. Още в началото се допуска една неточност, която после се мултиплицира при покупки, продажби, препродажби, наеми, деклариране, различни оценки и проблеми за банките при финансиране. Всички сме се адаптирали към този дефектен модел, вместо държавата да го реши.“
Събеседникът настоя и за създаване на регистър на брокерите и минимални професионални изисквания.
"Всеки може да се представи за брокер. Това е абсурдно при пазар с такава стойност.“ Според предприемачът най-важното правило за всеки един инвеститор в имоти е да се разчита на специалисти.
Допълнителен проблем е разминаването между данъчни оценки и пазарни цени. "У нас да си собственик на имот е изключително евтино като данък, което не е нормално.“
В други държави, като Исландия, оценките се актуализират автоматично според пазара, което намалява изкривяванията и нелоялните практики.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Кьосев
преди 3 мин.
А дали този отворко, може да каже честно дали всичките му имоти са коректно декларирани, дали няма някои, които са "в строеж" от 10 години, въпреки, че се обитават, дали може да докаже, че когато е придобивал имоти ги е придобил на реални цени, а не ги е "минал по данъчна оценка", дали самият той плаща всичко коректно и после да обяснява това и онова. И да - с кого ПАК трябва да се сравняваме в България, че да вдигаме данъците?! Поредните желаещи за малко ефирно време.
Незнам
преди 3 мин.
Ненормално евтино е за 2-3-4-5-6...10 имот. ДА, за тях е ненормално евтино. И само един пример, до преди 3 години празните апартаменти дори не плащаха ТАКСА ВХОД!!!! Което беше безумие, но го промениха и вече не е така! Това, че един апартамент/къща не се ползва, не означава, че комуникацията до и от нея не се захабява или не се поддържа! Иначе, е ясно, следващия цикъл на криза ще обере точно тези хора ("инвеститори"), които бъркат апартаменти като акции и разчитат, че данъците са малки...лесно и популярно решение ще е - личното (основно) жилище без вдигане на данък, а допълнителните с 3-ен данък (независимо в кой град са).
Кaлеко Алеко
преди 8 мин.
Много ще е сладко за някои хора да изкупят имотите на българите и да ги пуснат под наем срещу 30% от месечните доходи на семейството, както е в чужбина. Ако тия паразити посегнат на единственото, което им остава на хората, тоя път трябва да се изкарат гилотините!
Rmrmrm
преди 2 ч. и 26 мин.
ГУСИН ПРЕДПРИ.......НЕНОРМАЛНО Е ЗА МЕСЕЦ ДА СЕ ВЗИМАТ ПАРИ КОЛКОТО ТАМ ГИ ВЗИМАТ ДА ДЕН......ТОВА Е НЕНОРМАЛНО ПИЧ....ТОВА
Sam Vimes
преди 2 ч. и 56 мин.
Когато някой твърди, че в България било „ненормално евтино“ да притежаваш имот, първото логично питане е – евтино спрямо какво и за кого? За хората с български заплати ли, които цял живот изплащат кредити, или за статистики, сравнявани с държави, където доходите са в пъти по-високи? За огромна част от българите жилището не е лукс, а единствената реална сигурност – наследство от родители или резултат от десетилетия труд. Идеята данъчните оценки автоматично да следват пазара звучи модерно само на хартия – на практика означава, че ако кварталът ти поскъпне без ти да си забогатял, данъкът ти скача и започваш да плащаш повече. Най-засегнати ще са възрастните хора и семействата с нормални доходи, не богатите спекуланти от статиите. И няма как човек да не се запита накъде води всичко това – ако притежаването на имот стане все по-скъпо и трудно, много хора ще бъдат притиснати да продават и да минават под наем, което означава постоянна зависимост и несигурност вместо стабилност. В крайна сметка домът не е финансов инструмент, а основно човешко право и плод на личен труд, и идеята, че трябва да се наказва самото притежание – било то на един, два или повече имота – звучи по-скоро като натиск върху собствеността, отколкото като „нормализиране“ на каквото и да е.
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.